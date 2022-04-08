Bu görüntü sosyal medyayı ikiye böldü… Kadın beynine mi erkek beynine mi sahipsiniz?

Bu resim sosyal medyayı ikiye böldü. Optik illüzyon testine göre, kadın beynine mi erkek beynine mi sahipsiniz?

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Şimdi resme bakın ve ilk gördüğünüz görüntüye odaklanın… Çünkü bu optik illüzyon erkek beynine mi kadın beynine mi sahip olduğunuzu ortaya çıkarabilir.

Koşan adamı hepimiz görüyoruz evet ama adam size doğru mu koşuyor yoksa sizden uzaklaşıyor mu?

Peki neden herkes aynı görüntüyü farklı görebiliyor? Beynimiz, bilgiyi alıp işlerken değişen süreçler nedeniyle, belirsiz görüntüleri farklı şekillerde deşifre eder.

EĞER KOŞUCU SİZE YAKLAŞIYORSA…

Peki, koşucunun yaklaştığını görmeniz ne anlama gelir?

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu görüntüde eğer koşan kişiyi kendinize yaklaşırken görüyorsanız bu daha çok erkek beynine sahip olduğunuz anlamına geliyor.

Sorunları çözmek için analitik becerilerinizi kullanıyor ve hayatın zorlu engellerini aşmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyi merak ettiğinizde öğrenmek için uğraşır ve sonunda başarırsınız. İşte o zaman, ona nasıl yaklaşacağınıza dair bir fikir bulana kadar tüm enerjinizi buna odaklarsınız.

Aynı anda pek çok şeyle uğraşmak yerine bir şeye odaklanmayı tercih edersiniz. Bir kez bir fikir bulduğunuzda veya bir şey hakkında güçlü bir fikriniz olduğunda, ikna edici argümanlarla onu desteklemeye hazırsınız çünkü kendinizden; harika odaklanma ve dikkat becerilerinizden oldukça eminsiniz.

EĞER UZAKLAŞIYORSA…

Eğer resimdeki adamı sizden uzaklaşıyor gibi görüyorsanız, daha çok kadın beynine sahipsiniz demektir. Bu da analitik becerilerinizin ve muhakeme yeteneğinizin en yüksekte olduğunu anlamına gelir. Duyularınıza ve mantığınıza güveniyorsunuz ve karar verirken acele etmiyorsunuz.

Hafızanız çok iyi. Her zaman güvenebileceğiniz şey sezgileriniz ve mükemmel duyularınız…

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