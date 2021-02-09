Bu köyün her yerinden su çıkıyor

‘Bin Pınarlı Dağ’ olarak bilinen Kazdağları’nın eteklerinde kalan Pınarbaşı köyü, yeraltı su kaynakları zenginliği ile şaşırtıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle köyde evlerin temelinden, bahçesinden, sokaklardan hatta futbol sahasından dahi çıkan kaynak suları göletler oluşturuyor.

VENEDİK’İ ANDIRIYOR

Yeraltı kaynak sularının kapladığı 400 nüfuslu köy, görüntüsü ile Venedik’i andırıyor. Pınarbaşında yaşayanlar, bu doğa olayının suyun bollaştığı her ocak ayında tekrarladığını belirtiyor.

Köy muhtarı Hayrullah Özkan, “Köyün bir kısmı su altında kalıyor. Spor sahamız, yollarımız, her tarafımız şu anda su içerisinde. Bu nedenle yollarımız bozuluyor. Kış gelince halimiz böyle oluyor. Bu durum hoşumuza gidiyor. Güzel manzaralar oluşuyor. Biz bu şekilde olmasına razıyız. Yeter ki sularımız bol olsun. Her yerde kuralık olurken, köyümüzde şu an bol su var” dedi.

“GECE-GÜNDÜZ SU AKIYOR”

Pınarbaşı köyünde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Tenar’ın evinin altında da yeraltı su kaynağı bulunuyor.

Evinin içi ve bahçesi kış aylarında sürekli suyla dolan Tenar, “Son yağmurların ardından ev yine sular altında kaldı. Duvarların dibinden kaynıyor, bir baştan diğer başa kadar su doluyor evin içi. Gece gündüz sürekli su akıyor” dedi. (DHA)