Burdur çelengi Avrupa kapısında

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde kadınlar, ormanlardan toplanan bitkilerden çelenk şeklinde kapı süsü yapıyor. Her yıl 1 milyon çelenk Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

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Antalya’da 1990’lı yılların ortalarında ilk olarak Alman bir kadın tarafından üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık’ta başlayan Christmas Bayramı diğer adıyla Noel ve yılbaşı öncesinde en yoğun ihracat dönemini yaşıyor.

Antalya, Burdur ve Isparta’nın orman köylerinden toplanan başta mersin dalı olmak üzere, ardıç, dağ çileği, kozalak, andız kozağı, tespih bitkisi, süs patlıcanı, Afyonkarahisar’dan getirilen kırmızı fındık biberi, kızılcık, siyah yabani üzüm, kuşburnu gibi çoğunluğu orman bitkisi toplandıktan sonra Bucak’a bağlı Kocaaliler beldesine getiriliyor.

YILDA 1 MİLYON ÇELENK

Kocaaliler beldesinde köylü kadınlar, bu orman bitkileriyle ağustostan aralık ayının ilk haftasına kadar her yıl 1 milyon adet çelenk yapıyor.

Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilen bu çelenklerin, Hristiyanlık dünyasında kutsal bir değeri bulunuyor. İsa’nın yeniden doğumunun sembollerinden olan sıfır rakamı şeklinde, üzerindeki bitkilerin de bolluk ve bereketi simgelediği çelenkler, özellikle bu dönemde ev ve mezarlık ziyaretleri, yemek masaları, kapı ve duvarlara asılıyor.

Üç ilin dağlık ormanlık alanlarından toplanan orman bitkileri ile Bucak’a bağlı Kestel köyünde yetiştirilen süs patlıcanı ile Afyonkarahisar’dan getirilen kırmızı fındık biberi de bu süslemelerde kullanılıyor.

“110 EVE DAĞITILIYOR”

Bölgede çelenk üretimi ve ihracatı yapan bir firmanın sorumlusu Ulaş Aktürk, Kocaaliler beldesinde 20 yıldır çelenk üretimi yapıldığını belirterek, “Her sabah ormandan izinli bir şekilde budama yöntemiyle toplanıp getirilen bitkiler ve meyveler 110 eve dağıtılıyor. Kadınlar bitki ve meyveleri sarıyor, öğleden sonra 15.00-16.00 gibi topluyoruz. İki günde bir TIR’la Hollanda ve Almanya’ya gönderiyoruz” dedi.

Aktürk, bir kadının günde ortalama 30-40 çelenk yapabildiğini ve aylık kazancının 4-5 bin TL’yi bulduğunu söyledi.

Evlerinde yaptıkları çelenk sayısına göre para aldıklarını aktaran köylü kadınlar, çelenk yapımını ve kullandıkları bitki türlerini anlattı. Arife Çelik, “Oturduğumuz yerden çalışıyoruz ve güzel para kazanıyoruz. 20 yıl öncesi zamanlarda Döşemealtı halısı dokuyorduk ama o bitince bu çelenk işi başladı. 20 yıldır da halı yerine artık çelenk yapıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)