Büyükbabasının anmasına katılmayan Prens Harry’ye tepkiler büyüyor

Yaptığı her hareketle olan yaratmaya devam eden Prens Harry, büyükbabası Prens Philip'in anma törenine katılmayacağını söyledikten sonra eleştiri yağmuruna tutuldu. Anmayı pas geçen Harry'nin planı ise gazi askerler için düzenlenen bir yarışmaya katılmak olacak.

Sozcu.com.tr

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9 Nisan 2021 tarihinde hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip’in bu seneki anma törenine, torunu Prens Harry’nin de katılması bekleniyordu. Ama, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’nin resmi görevlerinden çekildiklerini açıklayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle anma törenine katılmayacaklarını açıkladı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Söz konusu açıklama kamuoyunun tepkisini çekerken Prens Harry’nin yaptığı bir paylaşım, ona olan öfkeyi daha da yükseltti. Her yıl katıldığı Invictus Games etkinliğinin tanıtım videosunu yayınlayan Prens Harry, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gazi, yaralı, hasta asker erkekler ve kadınlar için düzenlenen uluslararası bir spor yarışması olan Invictus Games, Prens Harry’nin aktif katılımıyla da her sene gündeme geliyordu. Bu sene 16 Nisan-22 Nisan 2022 tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenecek yarışmanın tanıtım videosunda ise Prens Harry’nin Hollandaca öğrenmeye çalıştığı, Hollanda’da oynanan maçları turuncu forma giyerek izlediği anlar yer alıyor.

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