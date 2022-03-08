Prens Harry’nin rodeo tutkusu Meghan Markle’ı kızdıracak

Attığı her adım olay olan Prens Harry, son olarak Teksas'ta katıldığı bir rodeoda görüldü. Bu hareketin, hayvan hakları savunucusu eşi Meghan Markle'ın hoşuna gitmeyeceği tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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37 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, yaptıkları her hareketle gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdi de Sussex Dükü’nün tek başına rodeoya katılması olay oldu.

RODEODA BİR PRENS

Geçtiğimiz cumartesi günü Teksas’taki Stockyards Rodeo’ya, başında bir kovboy şapkasıyla katılan Prens Harry değişik eleştiriler aldı. Prense öncelikle eşi Meghan Markle’ın tepki göstereceği iddia ediliyor. Hayvan hakları savunucusu olan ve Mayhew Trust yardım kuruluşunu destekleyen Markle, hayvanlara zarar veren rodeo gibi etkinliklere de karşı duruyor. Markle, Kraliyet Ailesi’nin geleneksel hayvan avlarına da tepki gösteriyordu.

Daily Mail’e konuşan katılımcılar, Prens Harry’yi rodeoda görünce şok olduklarını söylediler. Haberi aktaran kaynaklar, çılgın kişiliğiyle tanınan Sussex Dükü’nü rodeoda kimsenin tanımadığını ya da tanısalar da umursamadığını da eklediler.

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’nin resmi görevlerinden çekildiklerini açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, yaşamlarına Kanada ve ABD’de devam ediyor.

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