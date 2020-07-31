Çağla Kubat: Başarımın sırrı ailem

Güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Oyunculuk, sunuculuk yaptı, ama asla Windsurf tutkusundan vazgeçmedi. İşte Kubat’ın azim ve başarıyla dolu hikayesi.

Birçok kişi onu 2001 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda ikinci seçilmesi, ardından Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmesiyle hatırlıyor. Windsurf tutkunları ise Çağla Kubat'ı Windsurf'u ülkemize tanıtması, bu sporda dünyada büyük başarılara imza atmasıyla tanıyor.

İçişleri eski bakanlarından Hasan Ferit Kubat'ın torunu olarak dünyaya gelen Çağla Kubat başarılı bir eğitim dönemi geçirdi. Oyunculuk, sunuculuk yaptı. Ama hiçbir zaman Windsurf'ten vazgeçmedi. Türkiye Kadınlar Windsurf Şampiyonluğu birincilik kürsüsüne 11 kez çıktı. Avrupa şampiyonluğu, Dünya üçüncülüğü elde etti.

Kubat, Sörf için Çeşme Alaçatı'ya yerleşti. Eşi Jimm Diaz, kızı Selin ile bu şirin beldede yaşarken, bir yandan da Alaçatı'yı Windsurf markası yapmak için kolları sıvadı. Burada açtığı Çağla Kubat Akademi'de geleceğin sörfçülerini yetiştiriyor.

– Başarılarla dolu bir özgeçmişiniz var. Bunu neye borçlusunuz?

Başarımı aileme borçluyum. Önümü açtılar, arkamda durdular. Kaliteli, özgüvenli yaşam başarıyı getirdi.

– Windsurf'u anlatır mısınız?

Doğayla bir olabildiğiniz bir spor. Siz doğanın güçlü olduğunu kabul edip, ona uyum sağladığınızda bu sporda başarılı oluyorsunuz.

– Sizi Alaçatı'ya getiren ne oldu?

Windsurf oldu. Alaçatı Yumru Koyu sanki bu spor için yaratılmış. Çocukları yetiştirebileceğim en uygun alanı, Alaçatı'yı tercih ettim.

– Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?

Ara ara sörfe çıktım. İzole yaşama kendimizi uyarladık. Hazırlıklı bir şekilde eğitimlerimize başladık.

– “Keşke şunu da yapsaydım” dediğiniz şeyler var mı?

Her şeyi yaptım. Şimdi en çok istediğim şey ise olimpiyata sporcu götürmek.

– Gençlere başarıya ulaşmanın yolunu nasıl anlatırsınız?

Çok çalışmak, kendini sürekli geliştirmek. Kendilerini motive edebilecekleri alanlara yoğunlaşmaları gerekiyor. Kısacası herkes mutlu olduğu işi yaparsa, dünya mutlu olacaktır diye düşünüyorum.