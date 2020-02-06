Canan Karatay’dan gribe karşı ‘tirşik çorbası’ önerisi

Prof. Dr. Canan Karatay, son verdiği konferansta ülkenin gündemine oturan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs hakkında dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgınının yanı sıra doğru ve dengeli beslenme konularında bilgiler verdi.

“BANA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU”



Prof. Dr. Canan Karatay, “Soğuk sıkım zeytinyağı, ana sütünün aynısıdır, içerikleri aynıdır. Oranları değişik olabilir, birisi insandan geliyor diğeri meyveden geliyor. Ama bir tek farkları var; ana sütü hayvansal kolesterol içerir, soğuk sıkım zeytinyağı bitkisel kolesterol içerir. Kolesterol olmasa dünyada ne bitki olur ne insan ne de hayvan olur. Ama zeytinyağının riviera dediğimiz fabrikadan çıkan işlenmişi tehlikelidir ve kanser sebebidir. Ve ben ‘Bu kanser sebebidir’ dedim diye riviera bana suç duyurusunda bulundu. Bu arada anti parantez söyleyeyim tam 56 tane suç duyurum var, mücadelem var. 56’ya çıktı geçen hafta. Rekora gidiyorum. 9 sene oldu konuşmaya başlayalı” ifadelerini kullandı.

“CORONA VİRÜS VİRAL ENFEKSİYONDUR, KORKULACAK BİR ŞEY YOK”

Çin’de birçok kişinin ölümüne neden olan corona virüsünü de değerlendiren Canan Karatay şöyle konuştu:

“KORKULACAK BİR ŞEY YOK”



“Corona virüsünden bahsedelim. Bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur. Mangalda kül bırakmıyor sevgili medyamız tabii ki. Virüsler hücre içine girer. Yani bir hayvanın, bir insanın akciğerine. Bu corona, akciğerdeki hücrelerin içine giriyor, solunum yoluyla bulaşması o demek. Hücre içine virüs büyür, çoğalır. Yani hücrenin içindeki besini kullanarak çoğalır ve de hücreyi parçalar. Sıkıntı da oradan başlar. Bütün grip enfeksiyonları aynı. Virüsler aynı değişmiyorlar. Çok ufak her sene kılıf ve renk değiştiriyor. Çok üçkağıtçılar yani halledemiyor insanlar. Bu kadar teknoloji ilerledi, asırlardan beri, dünya kurulduğundan beri daha virüsleri halledemedik. O halde hücre içine girmesini biz önlememiz lazım. Hücre içine girmezse hastalık olmuyor. Onun için de bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım” dedi.

KIŞIN BOL BOL YERSENİZ GRİP OLMAZSINIZ’

Karatay, Kahramanmaraş’a özgü ‘Andırın doktoru’ olarak da bilinen ‘tirşik çorbası’nın çok sağlıklı olduğunu söyledi. ‘Yılan otu’, ‘Yaban pancarı’ olarak da bilinen zehirli tirşik otundan hazırlanan ancak fermantasyondan sonra pişirilen çorbanın özellikle kış mevsiminde tüketilmesi gerektiğini kaydeden Karatay, “Ben ilk defa görüyorum ve hakikaten çok zehirli bir otmuş. Fakat bir veya iki gece fermante yapıldığı zaman doğal olan her şey sağlıklı olur. Müthiş bir ekşi lezzeti var, çok güzel de hazırlanmış, hazırlayanın ellerine sağlık. Aşırı ekşi olmasının sebebi C vitamininin, yani çok yüksek doz antioksidan, doğal antioksidan içerdiğini gösteriyor. Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız, viral enfeksiyon ve hiçbir enfeksiyonla karşılaşmazsınız. Zaten burada yerel olarak bunun için de doktor olarak, kış doktoru olarak kullanılıyormuş” diye konuştu.

(DHA – İHA)