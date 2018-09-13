‘Esra Erol’da isimli programda büyük gerginlik!

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Ulusal bir kanalda yayınlanan programa konuk olan bir gelin ve kaynananın atışması, ekran başındaki televizyon izleyicilerini şaşırttı. Çocuklarından 2 yıldır ayrı olan Ayşe Hanım, canlı yayında eski kaynanası ile yüzleşerek tartıştı. Kaynanın tartışma ortasında gelinin taklidinin yapması ise başta program sunucusu olmak üzere herkesi güldürdü. Ancak tartışmanın harareti artınca gelin, eski kaynanasının üzerine yürüdü.

KAYNANIN GELİN TAKLİDİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Kaynana Çakır Hanım’ın stüdyoya gelmesiyle birlikte, ikili arasında laf dalaşı başladı. Kaynana Çakır Hanım’ın gelini Ayşe’nin taklidini yapması programa damga vurdu.