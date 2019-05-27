Caretta-Caretta’lar için Aleyna Tilki alarmı!

Nesli tükenmek üzere olan Caretta Caretta'ların yuvalama alanının bulunduğu Mersin'in Mezitli İlçesindeki 100’ncü Yıl Tabiat Parkı’nda festival düzenlenecek olması bilim adamlarını harekete geçirdi. Akademisyenler 3 gün sürecek ve ünlü şarkıcıların sahne alacağı festivalin iptal edilmesi için bakanlığa dilekçe ile başvurdu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca geçtiğimiz yıllarda özel bir şirkete kiralanan Mersin'in Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi deniz sahilindeki Tabiat Parkı’nda, Mersin Popfest isimli bir etkinlik yapılıyor. Üç gün sürecek festivalde; Murat Boz, Aleyna Tilki, Hande Yener, Simge, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettah Can gibi isimler sahne alacak.

“CARETTA CARETTA YUVALARI ZARAR GÖRÜR”

Yıllardır bölgedeki Caretta Carettalar ile ilgili çalışmalar yürüten Mersin Üniversitesi Deniz kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Serap Ergene, Caretta Caretta yuvalarının zarar göreceğini gerekçe göstererek festivalin iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurdu.

2006’dan beri bölgede Caretta Caretta’lar için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini ve şimdiye kadar 109 yuva tespit ettiklerini belirten Prof. Ergene “Bölge, deniz kaplumbağalarının her iki türü olan Chelonia Mydas Caretta Caretta'nın de kesiştiği ender noktalardan biridir. Ayrıca nesli tehlike altında olan başka bir endemik canlı, Kum Zambağı’nın yayılım alanını ve habitatını oluşturmaktadır.” dedi.

“YUMURTALAR ZARAR GÖRECEK”

15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak bütün etkinliklerde bu canlıların zarar göreceğini belirten Ergene “Böyle bir festivalle alana çıkacak olan anaç kaplumbağalar, yuvadan çıkacak olan yavru kaplumbağalar ve yuva içindeki yumurtalar tamamen zarar görecektir. Tam üreme zamanına denk gelen bir programdır. O kadar kalabalık insan kitlesinin, ışığın ve gürültünün bu alanda vereceği zarar tartışılmazdır” diye konuştu.

BAŞKA ALANDA YAPILSIN

Ergene gerekli önlemin hızla alınarak konserin belediyenin göstereceği başka bir mekânda yapılması gerektiğini söyledi.