Çevreciler İztuzu Deniz Hastanesi’ne karşı

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajında çevrecilerin karşı çıkmasına rağmen yapılmak istenen Deniz Kaplumbağaları Bakım Merkezi Hastanesi ve Günübirlik Rekreasyon Alanı projesi yeniden gündeme gelince çevreciler ayaklandı. Eylem yapan çevreciler, hastaneye değil yerine karşı çıktıklarını belirterek, “7/24 nöbet tutar yine de yaptırmayız” dedi.

Muğlalılar İztuzu Plajı’na Deniz Kaplumbağaları Bakım Merkezi Hastanesi yapılmasına karşı çıkıyor. Yıllardır verdikleri mücadele sonucunda projenin yeniden gündeme getirildiğini öğrenen Muğlalı çevreciler eylem yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce “İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması” düzenlenmiş, projede bin metrekarelik kapalı alanda ameliyathane, laboratuvar, su tanklarının olduğu deniz kaplumbağaları hastanesi ile 30-40 kişilik personel ve gönüllüler için dinlenme alanı yapılacağı açıklanmıştı.

ERTELENECEK DENİLMİŞTİ

Dalyanlı çevreciler ve İztuzu Koruma Platformu da (İKUP) projeye karşı çıkmıştı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) da, İKUP'a destek verince projeye erteleme kararı verileceği açıklanmıştı. Ancak projenin yeniden devreye sokulmasıyla birlikte Muğla'nın çeşitli bölgelerindeki MUÇEP üyeleri ile birlikte çok sayıda çevreci İztuzu'nda toplanarak projeye yeniden karşı çıktı.

EYLEM GİRİŞİNE GİRİŞ ÜCRETİ

Başta 1986 yılında İztuzu Plajı'nda bir barakada yaşamaya başlayıp bölgeye otel yapılmak istendiğinde soluğu Ankara'da alarak yapımın durdurulmasını başaran Kaptan June adıyla tanınan İngiliz 95 yaşındaki June Haimoff olmak üzere eylemcilere CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da destek verdi. Jandarmanın kimlik kontrolü yaptığı alana plajdan yararlanmak isteyenlerden 10 liralık ücret de alınması da dikkat çekti.

“YERİ YANLIŞ, AMAÇ BAŞKA”

İKUP adına açıklama yapan Murat Demirci, “Buraya yapılmak istenen, ileriye dönük yanlış bir adımdır. Her ne amaç ve ekolojik mimari tasarımla yapılırsa yapılsın, bu hareket kumsalda yapılaşmanın ilk adımı olacaktır ve tüm bunlar kanun ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Proje iyi, ancak yeri hatalı. Gelin bunu İztuzu dışında yapalım” dedi.

“EKOSİSTEM TAHRİP OLACAK”

DEKAMER'in altı yıl önce de aynı hevesle buraya hastane yapma girişimi olduğunu aktaran Demirci, 50 bine yakın imza kampanyası ile durdurulduğunu hatırlattı.

Demirci, “Yapılmak istenen otelle birlikte başlayan İztuzu'ndaki çevre hareketini hala sürdürmek zorunda kalmamız ne acı. DEKAMER'in İztuzu rüyası gerçekleşecek diye bize kabusu yaşatmalarına karşı çıkıyoruz. Hastanenin İztuzu'nda yapılması ulusal ve uluslararası kanun ve sözleşmelere aykırı. Ekosistem tahrip olacak, İztuzu Gölü kirletilecek ve bu suyun duşlarda kullanılmasıyla çevre ve halk sağlığı da tehdit altında olacaktır. Birinci derece koruma alanı olan bir kumsala bu projenin yapılmak istenmesine karşıyız” şeklinde konuştu.

“BU BİNA EKOLOJİK OLACAK MI?”

Demirci, dünyada denizden uzak bir çok deniz kaplumbağası merkezi örneği varken sözlerine şu cümlelerle devam etti:

* “Merkez deniz kenarında olmalı” ısrarı ekolojik midir? Bu düşüncelerle, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a sesleniyoruz: Hepimiz gönüllüyüz, siyasi-maddi-ticari hedefimiz ve beklentimiz yok; sadece gelecek nesillere el değmemiş bir İztuzu bırakmak için uğraşıyoruz.”

* “30 yıl önce otel projesi neden iptal edildiyse, binlerce Dalyanlı neden barakalarını kaldırdıysa, Dekamer binası da aynı sebeplerden dolayı İztuzu'na yapılmamalı. Bundan 100 yıl sonra keşke dememek için, bugünden İztuzu’nun geleceğini olumsuz etkileyecek ve yapılaşmanın kapısını açacak bu girişimi lütfen iptal edin.”