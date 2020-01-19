CHP’liler uyardı: ‘Yapmayın, Didim’i öldürmeyin’

Türkiye'nin turizm cennetlerinden Didim'de kurulması planlanan balık çiftlikleri tepki topluyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Yapmayın, Didim'i öldürmeyin. Didim'e balık çiftlikleri ve yönelik tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmak isteniyor. Bu, devlet eliyle çevrenin ve turizmin katledilmesi demektir” dedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, Didim'de yapılması planlanan balık çiftliklerine karşı çıktı ve “Balık çiftlikleri, o güzelim koyları kirleterek, Didim'deki turizmi baltalar” açıklaması yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM'de yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ve Aydın'ın turizm kentlerinden biri olan, temiz havası ve birçok tarihi ve kültürel miras değerlerine sahip, mavi bayraklı plaj ve koyların bulunduğu, milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Didim'e Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikiyle balık çiftlikleri ve balık çiftliklerine yönelik tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmak isteniyor” dedi.

‘İZİN VERMEYECEĞİZ’

Bunun çevrenin ve turizmin katledilmesi anlamına geldiğini savunan Bülbül, “Bu, sağlıklı çevreyle ilgili Anayasa'nın 56'ncı maddesine aykırıdır. Tarıma dayalı organize sanayi bölgesiyle birlikte ortaya çıkacak koku ve denizde oluşacak kirlilik tüm Didim'i bitirecektir. Didim'deki tüm dernekler, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları, belediye, kısaca tüm Didim halkı balık çiftliklerine karşı dururken bu tesisleri yapma ısrarı halk iradesini hiçe saymaktır. JES'leriyle havası, suyu, toprağı kirlenen Aydın'ın, balık çiftlikleriyle tarıma dayalı OSB'yle bir kez daha kirletilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

‘SONUCUN NE OLACAĞI BELLİ’

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “Balık çiftlikleri o güzelim koyları kirleterek, Didim'deki turizmi baltalar. Didim'in doğası ve denizi muhteşem. Türkiye'nin cennet köşesine getirip balık çiftlikleri kurmanın ve denizi kirletmenin bir anlamı yok. Didim gibi bir cennetin göbeğine getirip balık çiftliği kurmak hangi akla hizmet ben onu anlamış değilim. Çiftliklerde istihdam da sağlanıyor ama koylarımızı korumak zorundayız. Hepimizin birinci görevi, daha temiz bir çevre bunun için çalışmak olmalı. Sonucun ne olacağını bilerek de kirletmemek gerekiyor” açıklamasını yaptı.