Çift başlı doğan kedi bir saat yaşayabildi

Gaziantep'te veterinerde doğum yapan kedinin yavrularından biri çift başlı doğdu. Ancak kedi sadece bir saat yaşayabildi.

Doğum yaptırılması için sahibi tarafından veterinere getirilen kedi, dört yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan biri çift başlı olarak doğdu. Biberon ile beslenen kedi, bir saat sonra öldü.

Çift başlı kedinin veteriner tarafından kadavra haline getirilip, saklanacağı ifade edildi.

Kedilerde bu durumun nadir görüldüğünü ifade eden veteriner hekim Gizem Yıldırım, “Bu tür anomaliler insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da yaşanabiliyor. Bu kedimiz bir saat yaşadı ve sonrasında öldü. Bu çift başlı kedimiz ölü olarak kabul edildiği için biz bunu dondurup saklayacağız” dedi. (DHA)