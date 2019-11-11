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Çocuklar hayallerindeki Atatürk’ü çizdi
Çocuklar hayallerindeki Atatürk’ü çizdi
Büyükçekmece'de 107 sanatsever çocuk, 10 Kasım anısına yaptıkları çalışmaları “Hayalimdeki Atatürk” sergisinde vatandaşlarla buluşturdu.
Yaşam 11 Kasım 2019 - 12:34

Büyükçekmece Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümünde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Büyükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar öğrencileri, Memurdan Armağan İlköğretim Okulu öğrencileri ve Mimarsinan Koleji'nden 7-14 yaş grubu öğrenciler çalışmalarını Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda sergiledi.

YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Başkan Dr. Hasan Akgün Atatürk sevdalısı miniklerle birlikte sergi açılışını gerçekleştirdikten sonra sergiyi gezerek çocukların yaptığı Atatürk eserlerini tek tek inceledi. Sergi açılış törenine 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, emekli komutanlar Oramiral Nusret Güner, Korgeneral Yurdaer Olcan, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Tümgeneral İhsan Balaban, Tuğgeneral Şevket Büyükçuha'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)

Son güncelleme: 12:35 - 11.11.2019
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