Çocuklarda dil gelişimi için ebeveynler neler yapabilir? Geç konuşmaya karşı pratik çözümler…

Bebekler dünyaya gelir ve o andan itibaren kendini ifade etmeye başlarlar. Genel olarak ağlama ile olan bu ifade zamanla kelimeler kullanarak ifade etme biçimine döner. Zamanla kelime telaffuz eden çocuğunuz cümleler kurarak artık tüm istek ve ihtiyaçlarını konuşarak ifade eder. Bulunduğu ortamda kullanılan dili taklit ederek öğrenmeye başlayan çocukların dil gelişimi için ebeveyenlere düşen görevler de vardır. İşte çocuklarda dil gelişimi için ebeveynlerin yapabilecekleri...

İlk aylar bazen bebeğimiz ağladığında onun neyi olduğunu tam olarak anlayamayız. Bazen karnı ağrır bazen dişi çıkar ve biz ağlayışlarına bir takım önergeler sunarız. Bu dönem geçtikten ve çocuk kendini ifade etme yeteneğine sahip olduktan sonra bir takım şeyler daha da kolaylaşır. Karnının aç olduğunu, susadığını, size konuşarak anlatabilir. Bazı çocuklar erken konuşurken bazı çocuklar geç konuşmaktadır. Geç konuşan çocuklar sıkıntılı bir dönem yaşar mesela parkta arkadaşları ile oynarken birden ağlayarak koşup geliyor ve kendini ifade edemediği için duygularını gözyaşı ile döküyor bu da anne ve baba olmak üzere zamanla can sıkan bir hale gelebiliyor. Uzun süre konuşmakta zorluk çeken çocuklar çevrisindekilere zarar verme arkadaşlarına vurma, bağırıp çağırma gibi hareketlere yeltenebiliyor. Eğer çocuklarınıza siz anne ve baba olarak neler yapabilirsiniz bunlardan bahsetmeliysek; İşte çocuklarda dil gelişimi için ebeveynlere düşen görevler…

ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ İÇİN EBEVEYNLER NELER YAPILABİLİR?

1.Gün içerisinde sürekli çocuğunuzla ilgili ve alakalı olun sürekli konuşun her yaptığınızı anlatın. Konuşurken çocuğunuza gülümseyin ve birlikte konuşarak aktiviteler yapmaya çalışın.

2.Mutfakta yemek yaparken çocuğunuzu mama sandalyesine oturtup onunla konuşun. Size yakın olma hissi onu bu konuda daha da cesaretlendirecektir.

3.Kelimelerin tam olarak gerçek olanını kullanmaya özen gösterin. Çocuğunuzun gerçek kelimeleri öğrenip sarf etmesi çok daha anlamlı ve doğru olacaktır

3.Birlilkte oyun oynayarak dikkatini konuşmaya verebilirsiniz. Kuklalar veya ayıcıklarla ses tonunuzu değiştirebilir konuşurken aynı zamanda çocuğunuzun eğlenmesini sağlayabilirsiniz.

4.Bazı kelimeleri yanlış telaffuz ediyorsa onu incitmemeye özen gösterin. İleride doğru kelimeyi kullanması için her zaman doğrusunu telaffuz edin.

5.Çocuğunuzu parka götürün sosyalleşmesini sağlayın akraba gezilerine çıkın birlikte kırlarda dolaşın ona şarkılar söyleyin.

6.Televizyon dil gelişimini çok büyük oranda etkiler. Bebeğinizi baştan televizyon karşısında yemek yedirmemeye çalışın. Gün içerisinde televizyon izlemek için ısrarcı davranıyorsa günde bir saat izletebilirsiniz.

7.Birlikte eğlenceli hayvan figürlü kitapları inceleyerek isimlerini söyletmeye çalışın. Küçük hikayeler okumakta fayda vardır.

8.Çocugunuzu başkalarıyla kıyaslamamaya özen gösterin. Her çocuğun gelişimi birbirinden farklıdır. Yalnızca iyi bir gözlemci olmaya çalışın. Çocuğunuz konuşma becerisi çok gecikiyorsa uzaman bir doktora başvurmanızda fayda vardır.