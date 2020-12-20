Corona bunu da yaptırdı: Online kız isteme merasimi

Çankırı'da özel bir ofiste çalışan 30 yaşındaki harita mühendisi Kadir Burak Özel ile 25 yaşındaki mimar Afife Nur Özkan, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Ailelerin de onayı üzerine birlikteliğe ilk adımlarını atmak isteyen çift, salgın döneminde farklı bir yönteme başvurdu.

Dünya ve ülke genelinde etkisini sürdüren corona virüsü dolayısıyla tedbirlere uyan aileler, kalabalık ortamda bulunmak yerine internet üzerinden bağlantı yaparak kız isteme merasimi yaptı. Çevrimiçi yapılan törene çiftin çok sayıda aile yakını da katılarak bu ana şahit oldu. Çiftin yakınları, kamera önünde alkışlarla destek vererek ikiliyi tebrik etti.

İKİ TARAF DA ŞAŞKINLIKLA KARŞILADI

Aile ve yakınlarını riske atmamak adına böyle bir yönteme başvurduklarını anlatan Kadir Burak Özel, “İlk başta her iki taraf da şaşkınlıkla karşıladı. Ancak bu pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusunda bir fikrimiz olmadığı için bu durumu da anlayışla karşıladılar” dedi.

“KİMSEYİ RİSKE ATMAK İSTEMEDİK”

Duygularını aktaran mimar Afife Nur Özkan ise, “Biz bu sürecin ne zaman biteceğini bilemediğimiz için daha fazla ertelemek istemedik. Aynı zamanda da kendi gelenek ve göreneklerimize göre bir isteme, söz nişan olsun da istemedik. Kimseyi riske atmak ve sorumluluk almak istemedik. Çünkü ailemizin ve arkadaşlarımızın sağlığı bizim için daha önemli” şeklinde konuştu. (İHA)