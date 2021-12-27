Dalgalar tarihi kalıntıları ortaya çıkardı

Kuşadası'nda dalgalar Anaia yerleşimin izlerini ortaya çıkardı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuşadası şehir merkezinden 8 km uzaklıktaki Kadı Kalesi’nin (Anaia) önünde o dönemde Ege deniz ticaretinde çok önemli bir role sahip olan Samos Boğazı’nı denetleyecek bir noktadaki antik yerleşimin izleri ortaya çıktı.

Dalgaların ortaya çıkardığı kalıntıların, Kadıkalesi/Anaia Höyüğü yerleşimine ait olduğu belirtildi.

ANAİA’NIN YAZLIKLARI MIYDI?

Kalıntıların, günümüzde antik yerleşimin üzerine inşa edilen yazlıklar gibi dönemin varlıklılarının konutları olabileceği değerlendiriliyor.

Araştırma yapan bilim insanları ise kalıntıların olduğu bölgenin 6-7 bin yıl önce denize uzanan bir burun üzerinde olduğunu dile getirdi.