Deep Turkish Web’den sinema filmi geliyor

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YouTube’da 700 bin’den fazla takipçisi bulunan “Deep Turkish Web” isimli kanalın sahibi Emre Kızgır ve Erdi Kızgır kardeşler gözaltı süreci ve gelecek projelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Kanalda paylaştıkları videolarda uyuşturucuyu özendirmek amacı taşımadıklarını ifade eden kardeşler, YouTube paylaşımlarına ara vererek sinemaya yöneleceklerini açıkladı. “Deep Turkish Web”in Instagram sayfasından yapılan açıklamada “Ağustos ayından bu yana büyük bir film şirketi ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Şimdilik YouTube'a bir süre ara vermeyi düşünüyoruz ve bundan sonra sizler ile beyaz perdede buluşacağız” denildi.

Emre Kızgır ve Erdi Kızgır kardeşler tarafından yapılan açıklama şöyle:

“VİDEOLAR UYUTURUCUDAN TİKSİNDİRME AMAÇLI”

Merhabalar, bildiğiniz üzere 13 Aralık günü sabaha karşı 5:30-06:00 civarlarında narkotik polis bürosu tarafından evimize şafak operasyonu düzenlendi. Evimiz en ince ayrıntısına kadar arandı ve video yapabilmek için aldığımız tüm elektronik cihazlarımıza incelenmek üzere el konuldu. Önce Vatan Caddesi'ne Narkotik şubeye götürüldük. Orada sabaha kadar kan ve idrar testlerinin yapılması için adli tıp kurumunun açılmasını bekledik. Sabah testlerimiz yapıldıktan sonra narkotik şubeye tekrar döndük ve ifadelerimizi vermeyi beklemeye başladık. İfadenin yarısında Çağlayan Adliyesinden Savcının bizi görmek istediğine dair talimat geldi. İfadelerimizi verdikten sonra birbirimize kelepçelenerek Çağlayan Adliyesine Savcı karşısına çıkmaya götürüldük. Savcı bizi nöbetçi mahkemeye sevk etti ve mahkemeye çıkarıldık. Hakim'e yaptığımız tüm videoların özendirme değil aksine tiksindirme ve kötüyü gösterme amaçlı olduğunu anlattık. Çünkü yarattığımız tüm karakterler ve videolar toplumsal mesajlar veriyor. Aslında toplumun bozuk noktalarını, bozuk insanlarını ve bozuk hikayelerini gösteriyoruz. Sizler de bu sayede uzak durulması gereken insanları ve olunmaması gereken insanları görüyorsunuz.

SİNEMA FİLMİ GELİYOR

Bugüne kadar Türk yapımı dizi ve filmlerinde bizim yaptığımızın, gösterdiğimizin on katının yapıldığını ve gösterildiğini anlattık. Bunları anlattıktan sonra Mahkeme karar için ara verdi ve ardından karar açıklandı. Denetimli serbestlik şartı(her pazar karakola imza) ile serbest bırakıldık. Önümüzdeki aylarda mahkemeye çıkacağız. Biz de tüm bu sebeplerden dolayı sinemaya geçiş yapmaya karar verdik. Ağustos ayından bu yana büyük bir film şirketi ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Şimdilik YouTube'a bir süre ara vermeyi düşünüyoruz ve bundan sonra sizler ile beyaz perdede buluşacağız.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİLER

“Sizden tek ricamız mahkeme sürecinde ve mahkeme gününde her zaman olduğunuz gibi yanımızda olmanız. Bizi destekleyen, bizi seven, bizim yanımızda olan herkese ama herkese çok ama çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyoruz.”

Ne olmuştu?

Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri iddia edilen kişilere yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştı. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan Emre ve Erdi Kızgır, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüşlerdi.Emre ve Erdi Kızgır kardeşler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.