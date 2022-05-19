Dev bir cam gözün yer aldığı sıra dışı yat konsepti taliplerini bekliyor

Son yıllarda uzay gemilerinden, köpekbalıklarından hatta kıyamet sonrası filmlerinden ilham alan ilginç yat tasarımları görmüş olabilirsiniz. Ama Hintli bir firmanın dev bir cam gözle oluşturduğu yeni konsepti, bugüne kadarki en göz alıcı yatlardan biri olabilir.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Hintli yat tasarım stüdyosu Bhushan Powar Design’ın yeni cam gözlü yat konsepti, Zion ismini taşıyor. 110 metrelik bu gemi, devasa bir göze veya “kara delik”e benzeyen çarpıcı bir cam kubbeye sahip.



CNN’in haberine göre, cam göz seyir platformu olarak 360 derecelik bir hizmet sunduğu için deniz severlerin büyük ilgisini çekecek.

Tasarımcıları ise, “Konseptimiz modern zarafetiyle gözleri çekiyor ve sahibini gizemleriyle şaşırtıyor” diyor.

Zion, öne çıkan özelliği olan kubbesinin yanı sıra, cam tabanlı bir sonsuzluk havuzuna ve güverteden güverteye hareket eden bir cam asansöre sahip olacak.

İÇİ DE SON DERECE LÜKS

Alüminyum yapıya sahip geminin üst güvertesinde, yolcuların “her hava koşulunda” dinlenip manzaranın keyfini çıkarabilecekleri küçük bir güverte ve 12 metrelik bir helikopter pisti yer alıyor.

Alt güverte, spor salonu bulunan bir beach club alanı ve her iki yanda açılır teraslarla geniş bir güneşlenme salonuna dönüştürülebilen açık bir bahçe alanından oluşuyor.

Tahmini fiyat etiketi 500 ila 600 milyon dolar arasında olan Zion, jet ski ve diğer birkaç su oyuncaklarıyla dolu büyük bir garaja da sahip olacak.

Şu anda sadece bir konsept olsa da, tasarım stüdyosunun kurucusu Bhushan Powar, Zion’un bir gün gerçek olabileceğinden umutlu.

Ancak bunun mümkün olup olmadığını belirlemenin çok zaman ve araştırma gerektireceğini de kabul ediyor.

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