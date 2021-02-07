Dev saatler dünyaya açıldı

Niğde'de yaşayan Oğuz ve Şule Ertuğrul çifti, 5 yıl önce evlerine aldıkları duvar saatini beğenmeyince yenisini yaptı, böylece ilginç bir girişimcilik başarısının ilk adımları atıldı. İşte Türkiye'nin en büyük el işçiliği saatlerinin hikayesi…

50 BİN TL DESTEKLE

Röportajımızın kahramanları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi otomotiv teknolojisi bölümünden mezun olan Oğuz ile aynı üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği bölümünü bitiren eşi Şule Ertuğrul… Oğuz Bey, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Eşimle birlikte 5 yıl önce evimiz için aldığımız duvar saatini beğenmeyip onu yenileyince çok iyilerini yapabiliriz diyerek bu işe başladık. İlk olarak çevremize yaptığımız saat beğeni görünce yapıp satma ve gelir elde etme fikriyle ilk zamanlar hobi olarak başladık. Maddi olanağımız olmadığı için KOSGEB'e başvurduk ve aldığımız destekle atölyemizi açtık. Daha sonra atölyemizi büyütmeye başladık.”

4000 EVDE İMZALARI VAR

60 santimetre ile 2 metre arasında değişen el işçiliği duvar saatlerini, internetten yurdun dört bir yanına sattıklarını belirten Ertuğrul Oğuz, “Bu işe başladığımız 5 yılın ardından artık oturmuş bir satış ortalamamız oluştu. Saatlerimizi 300 TL ile 7 bin 500 TL arasında satıyoruz. Şu an Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına, internet üzerinden sattığımız saatlerimizi gönderiyoruz. 4 binden fazla evin duvarlarını bizim yaptığımız saatler süslüyor. İlerleyen süreçte tasarım kabiliyetimizi artıracak yatırımlar yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTI

Bu iş için öğretmenliği bıraktığını söyleyen Şule Ertuğrul, “Eşimle birlikte hobi olarak başladığımız bu iş için 3 yıl yaptığım fen bilgisi öğretmenliğini bıraktım. Eşime yardım için başladığım bu işi çok sevdim. Bu iş için ikimizin de ayrı uğraştığı bölümler var. Şu an yaptığımız saatlerle geçimimizi sağlıyoruz. Saatlerin genelde el boyamasını ben yapıyorum” dedi.

TÜRKİYE'DEKİ TEK FİRMA

“El yapımı olarak 2 metrelik saatleri üreten tek firmayız” diyen Oğuz Ertuğrul, tasarımların da kendilerine ait olduğunu sözlerine ekledi.