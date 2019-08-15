Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Son dakika… Devran Çağlar hayatını kaybetti!
Son dakika… Devran Çağlar hayatını kaybetti!
Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir dönemin ünlü şarkıcısı Devran Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Maltepe’de yaşadığı evinde cansız bedenine ulaştı.
Yaşam 15 Ağustos 2019 - 19:04

Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Yapılan incelemede Çağlar’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İLGİLİ HABERDevran Çağlar kimdir? Devran Çağlar kaç yaşında?

Ünlü sanatçıyla ilgili acı haberi sahne alacağı mekan da sosyal medya hesabından duyurdu. Mesajda, “Değerli sanatçımız, canımız DEVRAN ÇAĞLAR Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Dualarımız bir olsun, dileğimiz tek olsun, mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun..” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme: 20:05 - 15.08.2019
Etiketler