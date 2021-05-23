Doğadan gelen mucize

Türkiye, jeotermal kaynakların zenginliği ve potansiyeli bakımından dünyanın ilk yedi ülkesinden biri. Türkiye'de Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen 5 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile 73 adet Termal Turizm Merkezi bulunuyor. Bu merkezlerden 9 tanesi ise Kütahya'da. Kütahya'daki kaplıca ve termal turizm merkezlerinin özellikleri ile hangi hastalıklara iyi geldiğini siz SÖZCÜ okurları için derledik.

ILICA TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde.

Sıcaklığı: 25-43 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Ortopedik hastalıklar, genel stres bozukluğu ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılmakta.

Konaklama Tesisleri: Konaklamak isteyenler için otel bulunmaktadır.

GEDİZ MURAT DAĞI TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Gediz'e 30 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: 37-43 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Deri, sinir ve kas rahatsızlıklarına dair pek çok hastalığı iyileştirme gücüne sahip olan kaplıca suları, Evliya Çelebi'nin de övgüsünü kazanmıştır.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler ve bungalov evler bulunmaktadır.

GEDİZ ILICASU TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Gediz'e 13 kilometre uzaklıkta ve Simav yolu üzerindedir.

Sıcaklığı: 40- 85 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Romatizma, deri hastalıkları ve kadın hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler bulunmaktadır.

SİMAV EYNAL TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Simav'a 4 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: Sıcak su kaynağı 163 derece, kaplıca suyu 70-80 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Romatizmal hastalıklar ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için otel ve apart daireler bulunmaktadır.

SİMAV ÇİTGÖL TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Simav İlçesi'ne 5 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: Sıcak su kaynağı 162 derece, kaplıca suyu 80-90 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Kireçlenme, mide ülseri ve ortopedik rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler bulunmaktadır.

SİMAV NAŞA TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Naşa beldesine 2 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: 90 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Kireçlenme, bel fıtığı, mide ülseri ve cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler bulunmaktadır.

EMET TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Emet İlçe merkezindedir.

Sıcaklığı: 43–48 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Karaciğer ve safra kesesi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için otel ve apartlar mevcut.

EMET DERELİ TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Günlüce Köyü'ndedir.

Sıcaklığı: 38-40 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Eklem romatizması ve ruhsal hareket bozukluklarına iyi geldiği ifade edilmektedir.

Konaklama Tesisleri: Konaklamak isteyenler için apart daireler bulunmaktadır.

TAVŞANLI GÖBEL TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Kütahya Tavşanlı İlçesi'ne 6 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: 32-34 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Kas ve iskelet hastalıklarının tedavisinin yanı sıra astım hastalarının tercihi konumundadır.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler bulunmaktadır.

HİSARCIK ESİRE TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Kütahya Hisarcık İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: 51 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Çeşitli kadın hastalıklarında etkili olduğu bilinmektedir.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler vardır.

YONCALI KAPLICALARI

Konumu: Kütahya şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: 41 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Kireçlenme ve eklem romatizmaları hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

Konaklama Tesisleri: Oteller ve apartlar mevcut.