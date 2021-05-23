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Doğadan gelen mucize

Türkiye’nin en zengin termal kaynaklarına sahip Kütahya, romatizmadan felç hastalıklarına,cilt hastalıklarından sinirsel rahatsızlıklara kadar çok sayıda hastalığa derman olan termal suları ile ziyaretçilere şifa dağıtıyor...

Kemal ATLAN
Güncellenme: 07:37, 23/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Doğadan gelen mucize

Türkiye, jeotermal kaynakların zenginliği ve potansiyeli bakımından dünyanın ilk yedi ülkesinden biri. Türkiye'de Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen 5 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile 73 adet Termal Turizm Merkezi bulunuyor. Bu merkezlerden 9 tanesi ise Kütahya'da. Kütahya'daki kaplıca ve termal turizm merkezlerinin özellikleri ile hangi hastalıklara iyi geldiğini siz SÖZCÜ okurları için derledik.

Halk arasında birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan kaplıcalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ILICA TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde.

Sıcaklığı: 25-43 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Ortopedik hastalıklar, genel stres bozukluğu ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılmakta.

Konaklama Tesisleri: Konaklamak isteyenler için otel bulunmaktadır.

GEDİZ MURAT DAĞI TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu:  Gediz'e 30 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: 37-43 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Deri, sinir ve kas rahatsızlıklarına dair pek çok hastalığı iyileştirme gücüne sahip olan kaplıca suları, Evliya Çelebi'nin de övgüsünü kazanmıştır.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler ve bungalov evler bulunmaktadır.

GEDİZ ILICASU TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Gediz'e 13 kilometre uzaklıkta ve Simav yolu üzerindedir.

Sıcaklığı: 40- 85 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Romatizma, deri hastalıkları ve kadın hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler bulunmaktadır.

SİMAV EYNAL TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu:  Simav'a 4 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: Sıcak su kaynağı 163 derece, kaplıca suyu 70-80 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Romatizmal hastalıklar ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için otel ve apart daireler bulunmaktadır.

SİMAV ÇİTGÖL TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Simav İlçesi'ne 5 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: Sıcak su kaynağı 162 derece, kaplıca suyu 80-90 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Kireçlenme, mide ülseri ve ortopedik rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler bulunmaktadır.

SİMAV NAŞA TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu:  Naşa beldesine 2 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: 90 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Kireçlenme, bel fıtığı, mide ülseri ve cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler bulunmaktadır.

EMET TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Emet İlçe merkezindedir.

Sıcaklığı: 43–48 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Karaciğer ve safra kesesi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için otel ve apartlar mevcut.

EMET DERELİ TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu:  Günlüce Köyü'ndedir.

Sıcaklığı: 38-40 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Eklem romatizması ve ruhsal hareket bozukluklarına iyi geldiği ifade edilmektedir.

Konaklama Tesisleri: Konaklamak isteyenler için apart daireler bulunmaktadır.

TAVŞANLI GÖBEL TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Kütahya Tavşanlı İlçesi'ne 6 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: 32-34 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Kas ve iskelet hastalıklarının tedavisinin yanı sıra astım hastalarının tercihi konumundadır.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler bulunmaktadır.

HİSARCIK ESİRE TERMAL TURİZM MERKEZİ

Konumu: Kütahya Hisarcık İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: 51 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Çeşitli kadın hastalıklarında etkili olduğu bilinmektedir.

Konaklama Tesisleri: Ziyaretçiler için apart daireler vardır.

YONCALI KAPLICALARI

Konumu: Kütahya şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktadır.

Sıcaklığı: 41 derecedir.

Etkili Olduğu Hastalıklar: Kireçlenme ve eklem romatizmaları hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

Konaklama Tesisleri: Oteller ve apartlar mevcut.