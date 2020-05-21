Doğanın özgür bekçileri: Yılkı atları

Doğal güzellikleriyle Türkiye’nin sayılı milli parkları arasında yer alan Spil Milli Parkı’nda, yılkı atları özgürce dolaşıyor. Sayıları yaklaşık 800’e ulaştığı tahmin edilen yılkı atları, güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu yıl da su aramak için gelen atların tam sayılarının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldığı öğrenildi. Doğanın özgür bekçileri SÖZCÜ muhabiri tarafından drone ile görüntülendi.

Endemik bitki türleri ve birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan 6 bin 801 hektarlık Spil Dağı Milli Parkı, corona virüsü nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Türkiye genelinden ziyaretçi çeken milli parka, virüs salgını nedeniyle girişler yasaklandı. İnsan hareketliliğinin olmadığı milli parkta endemik bitkiler çiçek açmaya başladı.

ŞEHZADELERİN ATLARI

Spil Dağı Milli Parkı’nın Osmanlı döneminden bu zamana kadar geldiği sanılan bekçileri yılkı atları milli parkın sessizliğe bürünmesiyle birlikte görsel şölen yaşatıyor. Tarihte Osmanlı Devleti döneminde şehzadeler için seçilen atların Spil Milli Parkı Atalanı mevkisinde güçlenmeleri için öncelikle doğaya bırakıldığı ve belirli bir süre sonra bu atların eğitilerek şehzadelere verildiği belirtiliyor.

60 yıl öncesine kadar Osmanlı’daki bu geleneğin benzerinin devam ettiği, ihtiyarlayan atların son dönemlerini geçirmesi için Spil Milli Parkı’nda doğaya bırakıldığı ve çoğalarak günümüze kadar geldiği öğrenildi. Bugün ise milli parkta 800’e yakın yılkı atı yaşıyor.

ÖZGÜRLÜKLERİNE DÜŞKÜNLER

Sayıları her yıl artan yılkı atları su aramak için bir araya geliyor. Özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen yılkı atları, kendilerine yaklaşılmasına izin vermiyor. Yılkı atlarını fotoğraflamak isteyenler de milli parka girişlerin serbest olduğu dönemlerde yılkı atlarını fotoğraflayabiliyor.

SAYI TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Yılkı atlarının kesin sayı tespiti ve üremelerinin kontrol altına alınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl sayım yapılıyor. Bu yıl da mühendisler tarafından sayı tespiti için çalışma başlatılacak. Yılkı atlarının susuzluk çekmemesi için milli parkta sulak alanların sayısı da artırılacak.