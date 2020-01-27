Dünya Savaşı’nın sessiz tanığı, Akdeniz’de 75 metre derinlikte

Akdeniz’e 640 kilometrelik sahili bulunan Antalya, dünyaca ünlü plajlarının yanı sıra su altındaki birçok tarihi batık ve doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Akdeniz suları antik çağlardan Birinci ve İkinci Dünya savaşlarına kadar birçok tarihi batığa ev sahipliği yapıyor. Bu batıklardan birçoğu dalış turizmine açılarak, yerli ve yabancı birçok turisti ağırlarken bazı batıklar ise hem devam eden su altı kazıları, hem de sportif dalışa uygun olmadığı için pek bilinmiyor.

İTALYAN BATIĞINA DALDI

Antalya’nın Kaş ilçesi ile sadece 2 kilometre mesafedeki Yunan adası Meis arasındaki, İkinci Dünya Savaşı batığı 3 pervaneli 1935 model İtalyan yapımı Savoia- Marchetti SM 79 Sparviero bombardıman uçağı da dalış turizmine uygun bir noktada olmadığı için pek bilinmeyenler arasında yer alıyor. Balıkadam olarak da bilinen Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Antalya’nın su altı envanterinin çıkartılması çalışmaları kapsamında bu İtalyan batığına dalış gerçekleştirdi. (DHA)