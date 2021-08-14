Dünyada 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Geçen temmuz, küresel çapta 20'nci yüzyılın ortalamasının 0,93 derece üzerine çıkarak kayıtlara giren en sıcak ay oldu.

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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) tarafından yapılan açıklamaya göre geçen temmuz ayı, dünya genelinde şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ay oldu. Buna göre temmuzda sıcaklık, küresel çapta 20. yüzyılın ortalamasının 0.93 derece üzerine çıkarak 142 yılın rekorunu kırdı.

Kuzey yarımkürede temmuz sıcaklığı, ortalamanın 1.54 derece üzerine çıkarken, ‘benzeri görülmemiş’ bir seviyeye ulaştı. Ayrıca temmuzda Asya kayıtlara geçen en sıcak ayını yaşarken, Avrupa’da temmuz sıcaklığı 2018 yılının gerisinde kalarak ikinci oldu.

“BU REKOR, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DÜNYAYI SOKTUĞU YIKICI YOLUN GÖSTERGELERİNDEN”

NOAA yöneticisi Rick Spinrad yaptığı açıklamada, “Temmuz tipik olarak dünyanın en sıcak ayıdır, ancak şimdiye kadar kaydedilen en sıcak temmuz ayı olarak kendini aştı. Bu yeni rekor, iklim değişikliğinin dünyayı soktuğu rahatsız edici ve yıkıcı yolun göstergelerinden biri oldu” ifadelerini kullandı.

NOAA’nın verilerinin aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından bu hafta yayınlanan raporda özetlenen uzun vadeli değişiklikleri yansıttığına dikkat çekildi.

Spinrad, “Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, iklimin nasıl değiştiğine dair en güncel değerlendirmeyi sundu. Bu, insan etkisinin tartışmasız bir şekilde iklim değişikliğine neden olduğunu ortaya koyan ve etkilerin yaygın olduğunu, hızla yoğunlaştığını doğrulayan bir IPCC raporudur” dedi. (İHA)

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