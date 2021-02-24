Dünyanın en gözde plajları açıklandı: Türkiye’den tek nokta Kleopatra Plajı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, aradan geçen sürede dünyayı büyük bir krize sürükledi. Ülkeler sınırlarını kapatırken, salgını durdurabilmek için önlem üstüne önlem aldı.

1 yılı aşkın sürede milyonlarca insan evlere kapanırken, corona virüsünden en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın normalleşme takviminde Haziran ayını işaret etmesi sonrası İngiliz basını popüler tatil destinasyonlarıyla ilgili haberler yapmaya başladı.

İngiliz Daily Star gazetesi, TripAdvisor’ın yaptığı oylama sonucunda 2021 yılının en gözde plajlarını listeledi. Doğal güzellikler ve turist çekme potansiyeli gibi özelliklerin dikkate alındığı iki ayrı liste açıklandı.

KLEOPATRA PLAJI 22. SIRADA



Dünyanın ve Avrupa’nın en gözde plajları olmak üzere ikiye ayrılan listelerde 25’er plaj yer aldı. Dünyada ilk üç sırayı Whitehaven Beach – Avustralya, Santa Maria Beach – Küba ve Baia do Sancho – Brezilya oluşturdu.

Avrupa’daki ilk üç plaj ise Spiaggia dei Conigli – İtalya, Playa de Cofete – İspanya ve Praia da Falésia – Portekiz olarak sıralandı. Avrupa’daki listeye Türkiye’den de bir plaj girdi. Alanya’daki Kleopatra Plajı 22. sırada kendine yer buldu.