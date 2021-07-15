Dünyanın en pahalı burgeri yaklaşık 6 bin dolara satıldı

Hollandalı restoran De Daltons’un sahibi Robbert Jan de Veen, The National yayınına verdiği demeçte, “Kitlelerin çektiği acıları ve restoran endüstrisinin kasvetli durumunu görünce kendimi kötü hissettim. Bu nedenle, dünyanın en pahalı hamburgerini yaratmaya ve tüm gelirini de hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdim” dedi.

Veen, bu girişimiye Rekorlar Kitabı’na da girmek istediğini belirtiyor ve başvurusunu yaptığını bildiriyor. Dünyanın en pahalı hamburgeri olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi, 2011’de bir Oregon restoranı tarafından satılan 4.971 dolarlık hamburgerdi.

Veen, rekor kıran bir hamburger yapmak için elinden geleni yaptı. Esquire’ın haberine göre; bunun için Japon wagyu bifteği, beluga havyarı, Alaska kral yengeci ve beyaz trüf gibi abartılı malzemelerden oluşan bir menü seçti. Ve çok fazla zaman harcadı: “Altın Çocuk” adını verdiği hamburgeri hazırlaması yaklaşık dokuz saat sürdü. Veen ayrıca hamburgerin dışını yenilebilir altın tozlarıyla kapladı.

Hollanda Kraliyeti Yiyecek ve İçecek Derneği Başkanı Rober Wilemse, hamburger için yaklaşık 6 bin dolar ödedi. Wilemse, tattığı hamburger için “Malzemeler birbirini çok iyi tamamlıyor ve lezzetler yoğun” dedi.

Yüksek fiyatlı ve rekorlar kitabına girmesi söz konusu olan hamburgeri yemek için Wilemse ellerini kullandığını, çünkü bağlam ne olursa olsun düzgün bir insanın hamburger yemesinin tek yolunun bu olduğunu kaydetti: “Bu burger son derece pahalı olsa da yine de ellerinizi kullanmalısınız çünkü hamburger yemenin tek yolu bu.”

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