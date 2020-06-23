DUŞAKABİN TEMİZLERKEN YARDIMCI OLACAK BAZI İPUÇLARI. &#8211; Duşakabininizi kireç ve lekelerden arındırmak için cif sıktığınız beyaz ya da şeffaf bir poşet ile duşakabininizin camlarını, musluklarını ve kirlenen tüm alanları ovalayın ve su ile durulayın.. &#8211; Duşakabininize çamaşır suyu döktükten sonra bir müddet bekleyin ve durulayın. Ardından beyaz sirke dökün ve 5 dakika sonra fırça veya süngerle ovun ve temizleyin.. &#8211; Başınız kireç problemleri ile sık sık dertteyse kireç çözücü deterjanlardan dökerek ovalayarak ya da fırçalayarak temizliğini sağlayabilirsiniz.. &#8211; Bir bardak suyun içerisine karbonat koyun ve duşakabininizin her yerine serpin. Ardından maden suyu ile köpürtün ve 5 dakika beklettikten sonra durulayın.. &#8211; Rahatsız edici su lekelerini ortadan kaldırmak istiyorsanız duş başlığınız ve plastik kenarlardaki tutunan kirleri vazelin krem ile hızlı bir şekilde yok edebilirsiniz.. &#8211; Bir kabın içine bir miktar tuz bir miktar su ilave ederek lekeli bölgelere uygulayın ve böylelikle lekelerin çıktığını göreceksiniz.. &#8211; Duşakabin kenarlarında bir türlü çıkamayan kararmalar var ise pamuğa çamaşır suyu dökün ve akşamdan kararan bölgelere koyun sabah bu lekeler yok olacaktır.. İLGİLİ HABERBulaşık tableti ile halı koltuk temizliği nasıl olur?. . İLGİLİ HABERDavlumbaz temizliği nasıl olmalı?. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/dusakabin-temizligi-nasil-yapilmali-1szcu","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/dusakabin-temizligi-nasil-yapilmali-1szcu","pageType":"galeri","pageIdentifier":5890183,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Duu015fakabin temizliu011fi nasu0131l yapu0131lmalu0131?"});aip('newsArticle', {"identifier":5890183,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/dusakabin-temizligi-nasil-yapilmali-1szcu/?_szc_galeri=1","headline":"Duu015fakabin temizliu011fi nasu0131l yapu0131lmalu0131?","articleBody":"","articleSection":"","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/23/iecrop/dusakabin-temizligi_16_9_1592901922-880x495.jpg","author":"ngunusen","dateCreated":"2020-06-23 11:50:22","datePublished":"2020-06-23 11:50:22","dateModified":"2020-06-23 11:51:41","info":"{"seo_news":"false"}"});