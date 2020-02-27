Duygusal bağışıklığı güçlendirmek için en az 15 dakika…

Dr. Guy Winch, birbirimizle kurduğumuz kaliteli iletişimin duygusal bağışıklığımızı güçlendirerek hayatımıza değer kattığını ifade ederken 15 dakikalık kaliteli bir sohbetin bile olumlu etkilerini hissettiğimizi paylaştı.

Kaliteli iletişimin önemine dikkat çeken Lipton, küresel çalışmaları için iş birliği yaptığı duygusal sağlık alanında uzman psikolog Dr. Guy Winch'i İstanbul'da ağırladı. Dünyanın en ilham verici konuşmacıları arasında yer alan ve kitapları 26 dile çevrilen Dr. Guy Winch, kaliteli iletişimin duygusal sağlık açısından önemini anlattı.

EN AZ 15 DAKİKA…

Kaliteli iletişimin toplum açısından önemine değinen Dr. Guy Winch, şunları söyledi: “İnsanlar sosyal varlıklardır. Bir gruba ait hissetmek ve insanlarla anlamlı bağlar kurmak doğamızda var. Bu bağların derinliği, yani kalitesi duygusal sağlığımız için değer yaratır. Kaliteli iletişim en basit anlatımıyla duygularımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi birbirimizle paylaştığımız, kendimizi karşımızdaki insana daha yakın hissettiğimiz ve bize iyi hissettiren iletişimdir. Tamamen anda olduğumuz, karşımızdakini dinlediğimiz ve derinlemesine sohbet ettiğimiz en az 15 dakikalık bir kaliteli iletişim bile duygusal sağlığımıza çok önemli katkılar sağlayabilir. Bu noktada kültürel ritüeller iyi bir araç olabilir. Yapılan küresel araştırmalar da en yüksek oran Türkiye'de olmak üzere pek çok ülkede bir çay eşliğinde sohbet etmenin insanlara iyi hissettirdiğini gösteriyor” dedi. Duygusal sağlığın en az fiziksel sağlık kadar önemsenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Guy Winch, “Tıpkı fiziksel sağlığımızı korumak için çabaladığımız gibi duygusal sağlığımızı da kontrolümüz altında tutmamız gerekiyor.” dedi.

Unilever Çay Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Göze İşcan ise “Hayatlarımız çok yoğun. Bu sebeple çoğu zaman hayatımıza anlam katacak değerli anları farkında olmadan kaçırabiliyoruz. Bu yüzden günlük telaşlar arasında yüzeysel düzeyde kalan bu ilişkilere dikkat çekmeyi ve insanlara hayatlarında kaliteli iletişime daha fazla yer vermeleri için ilham vermeyi amaçlıyoruz.” dedi. Çayın insanların zihninde “sohbet” ile eş anlamlı olduğunu söyleyen İşcan, “Çayın sosyalleştirme noktasındaki gücünü kullanarak 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Konuşalım Artık' kampanyamıza bu yıl da ‘Biraz da seni konuşalım artık' diyerek devam ediyoruz. Hedefimiz insanların duygusal sağlıkları için büyük önem taşıyan kaliteli iletişim konusunda farkındalıklarını artırmak ve bu alana daha fazla yatırım yapmalarını sağlamak” dedi.

TÜRKİYE’DE YAŞAYANLAR ÇAY EŞLİĞİNDE SOHBETİ SEVİYOR

Dokuz ülkede gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'de insanların arkadaşları ve aileleriyle zaman geçirmeyi çok önemsediklerini gösteriyor. Buna karşılık insanların yüzde 42'si ilişkilerinin yüzeysel düzeyde kaldığını söylüyor. Araştırmaya göre Türkiye'de insanların yüzde 89'u arkadaşlarıyla bir bardak çay eşliğinde sohbet etmenin kaliteli iletişim için ortam sağladığını, 10 kişiden 9'u ise sohbet esnasında karşımızdaki kişinin hayatına gerçekten ilgi göstermenin kaliteli iletişim için önem taşıdığını söylüyor. Araştırmanın yapıldığı tüm ülkeler arasında en çok Türkiye'deki insanlar yeni arkadaşlar edinmenin önemli olduğunu düşünüyor.