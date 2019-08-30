Ekinezya nelere iyi gelir? Ekinezyanın faydaları neler?

Ekinezya’nın sağlığa faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirme, kanseri önleme, üst solunum sorunlarını tedavi etme, bakteriyel ve viral enfeksiyonları ortadan kaldırma, iltihabı azaltma, cilt koşullarını tedavi etme, iyileşmeyi hızlandırma ve iyileşme, kan şekeri seviyelerini düzenleme, kaygıyı tedavi etme, oral tedaviyi artırma yeteneği bulunmaktadır. Kulak enfeksiyonlarını ortadan kaldırır ve tekrar oluşmasını önler. Şimdi, ekinezyanın sağlığa faydalarından bazılarına yakından bakalım…

Ekinezya alt ailesine ait 9 tür vardır. Bu türlerden elde edilen ekstreler, geleneksel olarak tıpta kan zehirlenmesini, bakteriyel enfeksiyonları ve soğuk algınlığını tedavi etmek için kullanılmıştır. Peki, Ekinezyanın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik…

EKİNEZYANIN FAYDALARI

Ekinezyanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kan şekeri seviyelerini denetler

Ekinezya çayı tüketmek kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur. Antioksidan özellikleri sayesinde diyabetiklerde ani sıçramaları, hipoglisemik hastalarda ise düşmeyi önler. Ayrıca, hipertansiyonun önlenmesine de yardımcı olur .

Hücre sağlığını destekler

Ekinezya tüketmek vücudunuzdaki koruyucu hücrelerin sağlığını arttırır. Ekinezyadaki bileşiklerin çoğu bağışıklık hücrelerini destekler ve sağlıklı hücre büyümesini teşvik eder.

Oksijen taşınımını kolaylaştırır

Ekinezya kandaki oksijen seviyesini artırıcı özelliği ile, kemik iliğinde eritropoietin üretimini üst seviyeye taşıyarak, kırmızı kan hücresi üretimini ve kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırır.

Ağrı kesici

Ekinezya ağız yoluyla alınabilir veya ağrıyla mücadele için topikal olarak uygulanabilir. Bu kurutulmuş otun macunu doğrudan etkilenen bölgeye sürülebilir.

Antikanser potansiyeli

Ekinezya, kanseri önlemeye yardımcı olabilir, çünkü kanserli hücreleri yok etmek için vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirir. Her ne kadar ekinezya mutlak bir antioksidan olarak görülmese de, T-hücreleri gibi uygun bağışıklık sistemi hücrelerini uyararak serbest radikallerin yok edilmesine yardımcı olabilir, böylece kanserin gelişmesini önler. Ancak, bu iddiayı doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

İnflamasyonu azaltır

Ekinezyadaki aktif kimyasal bileşenlerin iltihabı ve tahrişe bağlı ağrıyı azalttığı kanıtlanmıştır.

Cilt bakımı

Güneş yanığı ile birlikte, ekinezya, sedef hastalığı ve egzama şikayeti olan hastalara önerilmektedir. Etkilenen bölgeye sürülürse, iyileşme oldukça hızlı bir şekilde görülebilir. Tahriş ve iltihabı iyileştirmenin yanı sıra, güçlü antibakteriyel ve antiviral güçleri nedeniyle, açık yaraların enfekte olmasını da önler.

EKİNEZYA HAKKINDA

Ekinezya çok popüler bir bitkidir ve insanlar genellikle grip ve soğuk algınlığı ile mücadeleye yardımcı olmak için alırlar. Papatya ailesinden (Asteraceae), Kirpi otu, kirpi başı, erguvani kirpi başı, samson kökü, ince yaraklı eflatun koza çiçeği gibi çok çeşitli isimler ile adlandırılır. Çok eski yıllardan beri ilaç yapımında kullanılan ve şifaları bilinen bir bitkidir.