Anne adaylarında hamilelik sonrası emzirme sürecinde kilo alımı görülebilir. Bu dönemde kilo alımı aşırı olmadığı sürece sorun teşkil etmemekle birlikte aldığınız tüm yararlı besinlerin bebeğinize doğrudan geçtiği faydalı bir zaman dilimidir. Emziren anneler bebekleri için sakındalı olabilecek besinlerden uzak durmalıdır. Peki emziren anneler hangi besinlerden uzak durmalı? İşte yanıtı...

Özellikle emzirme döneminde ilk 4-6 aylık süreçte bebeğin beslenmesi için gerekli tüm vitaminler anne sütünde bulunmaktadır. Anne sütü ile gelen bu mucize bebeğin her türlü ihtiyacının yeterli miktarda karşılandığı dönemdir. Emzirme döneminde besinlerden doğru porsiyon alımını sağlamak gerekir. 3 ara 3 ana beslenme olmak üzere günde en çok 6 kere beslenebilirsiniz. Bu dönem ev yapımı ürünler kullanmak sütünüzün hem kalitesini hem de bebeğinize faydasını son derce arttıracaktır. Anneler bu dönem bebeğine verdiği sütü arttırmak için bazı süt yapıcı yiyeceklerden yararlanabilir. İşte süt yapıcı besinler…

SÜT YAPICI BESİNLER

1.Yeşil yapraklı sebzeler örneğin; dereotu, karalahana, ıspanak ve salatalar

2.Et, tavuk, balık ve sağlıklı yağlar

3.Fasulye, nohut, barbunya gibi baklagiller

4.Soğan, sarımsak

5.Kuruyemişler ceviz, badem, fındık

6.Yulaflı yiyecekler

7.Bitki çayları rezene, papatya çayı

8.Bol bol su içmek ve komposto tüketmek sütü arttırabilir.

EMZİREN ANNELERİN UZAK DURMASI GEREKENLER

Bu dönem sütünüzü artıran sağlıklı bu tür yiyecekler ve ilavelerle daha iyi bir gelişim sağlanabilir. Bunun dışında doğum sonrası sıklıkla karşılaşılan gaz problemi ortalama 4-6 ay sürmektedir. Bazı bebeklerde gaz problemleri hafif seyrederken bazı bebeklerde şiddetli olabilir. Geçici olan bu durumu yediklerimizle kontrol etmek bizim elimizde. Hamilelik döneminde bazı besinlerden kaçınmak bebeğinizin huzursuzluk yaşamasını engelleyebilir. Başlıca bu ürünlerden bahsedecek olursak;

1.Gaz yapıcı kuru baklagilleri, limon, greyfurt portakal gibi besinleri kontrollü tüketmek bebeğin gaz sorunlarını en aza indirebilir.

2.Yüksek miktarda kafein içeren kahve, çay ve çikolatada gaz yapıcı özelliğinden dolayı bebeğinizin rahatsızlığına ve uyku problemleri yaşamasına sebep olabilir.

3.İnek sütünden elde edilen yararlı ürünlerde bebeklerde bazı sindirim sistemi sorunlarına yol açabilir. Süt, yoğurt gibi ürünler tüketirken bebeğinizin deneyerek porsiyonunuzu ayarlayabilirsiniz.

4.Emzirilen bebeklerin beslendikten sonra mutlaka gazının doğru bir şekilde çıkarılması gerekir. Aksi takdirde bebeğin huzursuzluk yaşamasına sebep olabilir.

5.Soğuk içeceklerden uzak durulmalı ve gazlı içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.