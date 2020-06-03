Emziren anneler için gaz yapmayan yiyecekler…

Anne sütü bebeklerin yaşamının ilk altı ayında ihtiyaç duydukları tüm besinleri almasına ve hastalıklar karşı daha güçlü antikorlar üretmesi için büyük öneme sahiptir. Emzirme döneminde annenin tükettiği besinler doğrudan bebeğe geçtiği için ilk aylar özellikle gaz yapmayan yiyecekler tüketilmelidir. Peki gaz yapmayan yiyecekler nelerdir?

Pek çok anne, tükettiği besinlerin anne sütünü ne derece etkilediği hakkında endişe duyabilir. Bazı bebeklerde alerjik sorunlar ya da sindirim problemlerin önüne geçmek için annelerin özellikle ilk birkaç ay beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Bazı bebekler gaz problemi yaşamazken bazıları kolik bir dönem geçirebilirler. Sürekli gaz sancıları ve huzursuzluk yaşayan kolik bebekler neredeyse gece uykularında bile huzursuz olabilirler.

Vücudunuz, bebeğinizin gelişiminde hangi besine ihtiyacı olduğunu bilir. Ancak bazı besinlerden kaçınmak gaz problemlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

İşte diyetinizi planlamanın yanı sıra gaz yapmayan yiyecekler ve bazı ipuçları…

-Soğuk ve gazlı içecekler anne sütüne gaz yapar ve annenin soğuk algınlığı yaşamasına neden olabilir.

-Yemek yerken çok çiğnemeli ve yavaş yenmelidir.

-Kurubaklagiller, lahana, turp, (brokoli, karnabahar gibi bazı kış sebzeleri)

-Çiğ sebze ve meyveler

-Soğuk süt ve yoğurt

Emzirme döneminde annenin sağlıklı beslenmesi, yeterli sıvı tüketimi, dinlenmiş olması, stresten uzak durması, gazlı besinlerden kaçınması ve bebeğini çok sık emzirmesi bebeğinin sütünü, kalitesini ve gaz problemini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.