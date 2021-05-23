Engellilere adanmış hayat

Engellilerin koruyucu meleği Canan Güler, bir grup dostuyla 26 yıl önce “Kuşadası Özürlüler Derneği”ni kurdu. Zihinsel ve bedensel engelli çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yaptı. Engellileri yaşama bağlayacak, birlikte yaşamayı, paylaşmayı öğretecek, üretime katkı sunacak etkinlikler yapıldı.

Bu çabayı gören belediye, kaymakamlık, resmi daireler, özel kurumlar, turizmciler büyük destek verdi. 3-4 engelli ile başlayan çalışmalar 50 engelliye ulaşınca dernek binası yetmez oldu. Hayırsever Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nün temelini oluşturacak araziyi derneğe bağışladı. Binanın temeli 2004'te törenle atıldı.

İnşaatı bağışlarla 5 yılda tamamlandı. Çocuklar, tek binalı “Erdoğan Öven Engelliler Köyü”ne taşındıklarında daha da özgürleşip mutlu oldu. 14 ülkeden 30 gönüllünün görev aldığı, tamamen gönüllülük esasına dayalı yönetim anlayışı oluştu. Çocuklar yaşıtları gibi okul törenleri yapmak isteyince Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği devreye girdi. Atatürk büstü bağışlandı. Dernek, Rotary Kulüp kaidesini üstlendi.

Birlikte olacağımız günler…

En büyük engelin sevgisizlik olduğuna inanan Canan Güler, “Bedensel engelli çocuklarımız gönüllülerimizin desteğiyle açıköğretim, ilköğretim, lise okuyor. Çocuklarımız üretime de katıldı. Kısacası yaşama dair ne varsa burada yapıyorlar. Maalesef korona salgını ile tüm bunlara ara vermek zorunda kaldık. Çocuklarımız, gönüllüler hep birlikte olacağımız günlere kavuşmayı bekliyoruz” diye konuştu.