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Engellilere adanmış hayat

Çeyrek asırdır engellilerle yaşayan, onlarla dertlenip, onlarla sevinen Canan Güler kurduğu dernekle mucizeler yaratıyor. Birçok ülkede rol model olan Güler, pes etmeden, yılmadan bu serüveni yeşertti.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 07:38, 23/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Engellilere adanmış hayat

Engellilerin koruyucu meleği Canan Güler, bir grup dostuyla 26 yıl önce “Kuşadası Özürlüler Derneği”ni kurdu. Zihinsel ve bedensel engelli çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yaptı. Engellileri yaşama bağlayacak, birlikte yaşamayı, paylaşmayı öğretecek, üretime katkı sunacak etkinlikler yapıldı.

YURT DIŞINDAN DA BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Güler ve gönüllülerin yazdığı destanın yankıları yurt dışına kadar ulaştı. Gönüllüler ilgiden çok memnun.

Bu çabayı gören belediye, kaymakamlık, resmi daireler, özel kurumlar, turizmciler büyük destek verdi. 3-4 engelli ile başlayan çalışmalar 50 engelliye ulaşınca dernek binası yetmez oldu. Hayırsever Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nün temelini oluşturacak araziyi derneğe bağışladı. Binanın temeli 2004'te törenle atıldı.

Folklör gösterisi yapıyorlar…

İnşaatı bağışlarla 5 yılda tamamlandı. Çocuklar, tek binalı “Erdoğan Öven Engelliler Köyü”ne taşındıklarında daha da özgürleşip mutlu oldu. 14 ülkeden 30 gönüllünün görev aldığı, tamamen gönüllülük esasına dayalı yönetim anlayışı oluştu. Çocuklar yaşıtları gibi okul törenleri yapmak isteyince Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği devreye girdi. Atatürk büstü bağışlandı. Dernek, Rotary Kulüp kaidesini üstlendi.

Sportif faaliyetlere katılıyor okuma- yazma öğreniyorlar.

Birlikte olacağımız günler…

En büyük engelin sevgisizlik olduğuna inanan Canan Güler, “Bedensel engelli çocuklarımız gönüllülerimizin desteğiyle açıköğretim, ilköğretim, lise okuyor. Çocuklarımız üretime de katıldı. Kısacası yaşama dair ne varsa burada yapıyorlar. Maalesef korona salgını ile tüm bunlara ara vermek zorunda kaldık. Çocuklarımız, gönüllüler hep birlikte olacağımız günlere kavuşmayı bekliyoruz” diye konuştu.

Enstrüman çalıyorlar…

açıköğretim Atatürk Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çocuk korona okul