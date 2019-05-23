Eskiden kraliyet kadınları kalabalıklar önünde doğum yapardı

Geçtiğimiz günlerde bir erkek çocuk dünyaya getiren Sussex Düşesi Meghan Markle, bundan birkaç yüzyıl önce yaşasaydı eğer, sarayda kalabalık bir topluluğun önünde doğurmak zorunda kalacaktı. Çünkü kraliyet kadınları yüzyıllarca büyük kalabalıkların önünde doğururdu! Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kraliyet doğumlarının pek bilinmeyen hikayesini derledi:

TANIKLIK ETMEK İÇİN

1 Kasım 1661'de Fransa Kralı XIV. Louis'nin utangaç İspanyol karısı Kraliçe Marie-Therese, özel odasında doğum sancıları çekmeye başlamıştı. Kraliçenin sancıları başlar başlamaz, sessiz saray odası prensesler, dükler ve konteslerle dolmaya başlamıştı. Çünkü; kraliyet bebeğinin doğumu, tanıklık gerektirecek kadar önemli bir olay olarak görülüyordu. Soyluların orada bulunması, canlı doğan bir bebeğin ölü bir bebekle ya da kraliyetin kız bebeğinin çok istenen bir erkek bebekle değiştirilmediğine tanıklık etmek içindi.

12 saatlik sancıdan sonra, Kraliçe nihayet Louis de France olarak adlandırılan sağlıklı bir çocuk doğurdu. İç odalardaki saraylılar, şapkalarını havaya fırlatarak dış odadakilere bebeğin cinsiyetini haber verdiler (kız olsaydı, kollarını çapraz şekilde kavuşturacaklardı). Şaşalı “Güneş Kral” XIV. Louis pencereden aşağıdaki konuklara “Kraliçe bir oğlan doğurdu” diye haykırarak müjdeyi verdi.

KIZ DOĞURDU

İlk bebeğini 1778'de doğuran Kraliçe Marie Antoinette kadar kimsenin doğumu heyecanla beklenmemiştir herhalde. 19 Aralık sabahı erken saatlerde Kraliçe'nin sancıları doğumun başladığını haber veriyordu. Saray bir anda karışırken hevesli turistler bir anda Kraliçenin apartmanına doluştular. Hata bazı kraliyet izleyicilerinin daha iyi bir izleme için yukarılara tırmandı.

Tüm bu heyecan içine Kraliçenin kendisi pek de düşünülüyor değildi. 12 saat sonra Marie Antoinette, büyük annesinin adını taşıyan Marie Therese adlı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuk istenildiği gibi erkek olmadığı için ortalık sessizliğe gömüldü, kraliçe baygınlık ve nöbet geçirdi.

ERKEK OLDUĞUNA İNANMADILAR

1688'de İngiltere Krali 2. James'in Katolik eşi Mary Beatrice altı aylık hamileyken doğum sancıları başlar. İngiltere'deki protestanlar, özellikle Kral James'in ilk eşinden iki kız varisi Mary ve Anne bu evlilikten dolayı mutsuzdu ve veraset sırasındaki kadınların hakkını gasp edeceğinden endişe duyuyorlardı.

Doğumun iyi bir şekilde belgelendiğinden emin olmak için II. James doğum odasına tanıklar koydu ve “bu kadar çok kişinin hazır bulunduğu bir yerde özel olarak bir prens doğdu” denmesi için onu bıraktı. Tüm bu alınan tedbirler sonucu değiştirmedi. Anne ve Mary'de aralarında olmak üzere pek çok Protestan erken doğan bebeğin değiştirilmemiş olduğunu kabul etmedi. Yaygın olarak inanılan bu urum II. James'in Glorius Revolution ile devrilmesinin ana sebeplerinden biridir.

MEGHAN MARKLE'İN DOĞUMU

Her ne kadar kadim gelenekler hala bazı kraliyet ailelerinde devam etse de, doğum artık söylemek gerekirse daha özel bir durum haline geldi. Sussex Düşesi Meghan Markle'in, 2019’da, herkesten uzakta bebeğini evde doğurma kararı, monarkalrın her zaman saray duvarları içinde doğum yaptığı eski kraliyet geleneklerine geri dönüşe kulak vermek gibi görünüyor.”

