Evrimsel biyolog, neden birçok ünlü ve politikacının corona virüsüne yakalandığını açıkladı

Evrimsel biyolog, neden birçok ünlü ve politikacının corona virüsüne yakalandığını açıkladı

Corona virüsü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alırken, birçok politikacı, sporcu ve ünlü isimler de salgına bir bir yakalandı. Neden bu kadar çok ünlü ismin corona virüsü testi pozitif çıkıyor? Evrimsel biyolog Carl Bergstrom merak edilen bu konuyu aydınlattı.

Dünya genelinde 459 bin kişiye yayılan ve 20 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsünün dikkat çeken yönlerinden biri de, birçok ünlü isme, politikacılara ve sporculara da bulaşması oldu.

Ülkemizde de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’de, yönetici Abdürrahim Albayrak’ta ve Fenerbahçe’nin basketbol ve futbol takımındaki oyuncular ve idari sorumlularında da corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Washington Üniversitesi’nin evrimsel ve teorik biyoloğu Carl Bergstrom, bu yayılımın oldukça normal olduğunu açıkladı.

HER TÜRLÜ İMKANLARI OLMASINA RAĞMEN, NEDEN ONLARA BULAŞIYOR?

Carl Bergstrom, bu yayılımı, “Onlar ‘dil ağı teorisindeki’ yüksek bağlantılı noktalar. Daha fazla seyahat ediyor ve daha fazla insanla birebir etkileşime geçiyorlar. Diğer yandan bu etkileşimler çevresi geniş insanlarla gerçekleşiyor. Hastalık ağ modellerine göre enfeksiyon, yüksek bağlantılı noktalarda erken dönemlerde meydana geliyor ve zirveye ulaşıyor” sözleriyle açıkladı.

Ünlü isimlerin her türlü imkanları olmasına rağmen corona virüsüne yakalanmaları hastalığın ne kadar ciddi olduğunu da kanıtlıyor.

TOM HANKS VE RITA WILSON

Birçok ABD vatandaşı, corona virüsü salgınını ciddiye almazken, Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’ın corona virüsü testi pozitif çıkınca işin ciddiyetini kavramaya başladı. Tom Hanks, eşiyle birlikte yeni film çekimleri için Avustralya’da bulunuyordu. 63 yaşındaki aktör, test sonuçlarının pozitif çıkmasından bu yana hala Avustralya’da karantina altındalar.

PRENS CHARLES

Galler Prensi Charles’ın da corona virüsü testi geçtiğimiz günlerde pozitif çıktığı açıklanmıştı. Prens, kendisini İskoçya’daki Balmoral Konutun’da karantinaya aldı. Eşi Camilla’nın test sonucu ise negatif çıktığı için farklı odalarda kalacağı açıklandı.

Diğer yandan son dönemde gerçekleştirdiği çok sayıda davet nedeniyle Prens Charles’ın virüsü kimden kaptığının tespit etmenin mümkün olmadığı söylendi.

HARVEY WEINSTEIN

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 70’ten fazla kadına karşı tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Holywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein da corona virüsüne yakalanan bir diğer isim.

Ünlü yapımcı, 23 yıllık cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Rikers Adası Cezaevi’nde virüsü kaptığı söylendi. Corona virüsüne yakalandıktan sonra Weinstein, Buffalo yakınlarındaki Wende Islah Evi’nde karantina altına alındı.

IDRIS ELBA VE SABRINA DHOWRE ELBA

Corona virüsü testi pozitif çıkan İngiliz aktör Idris Elba, iyi hissettiğini fakat virüs nedeniyle kendisini karantinaya aldığını söylemişti. Eşi Sabrina Dhowre Elba, eşi Idris Elba’nın testi pozitif çıktıktan sonra karantinada onunla birlikte kalmak için ısrar etmiş, ardından kendisi de corona pozitif çıkmıştı. Sabrina Dhowre Elba’nın bu tutumu eleştiri konusu olmuştu.

INDIRA VARMA

Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Indria Varma da corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı. 46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram hesabından, “Yataktayım ve pek iyi değilim. Güvende ve sağlıklı kalın, yakınlarınıza karşı dikkatli olun” demişti.

Varma, Game of Thrones'taki rol arkadaşı Emilia Clarke ile birlikte Londra'daki Playhouse Theatre'da sahneleyecekleri The Seagull adlı oyunun provasında ekiple birlikte çektirdiği selfie'yi paylaşmıştı. Emilia Clarke'ın hayranları onun da corona virüse yakalanmış olabileceğini düşünüyor.

OLGA KURYLENKO

James Bond serisinin oyuncularından Olga Kurylenko, yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından açıklamıştı. Bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından kendisine teşhis konulduğunu söylemişti.

ELIAQUIM MANGALA

Şu an İspanyol kulübü Valencia’da oynayan ünlğ futbolcu Eliaquim Mangala da corona virüsüne yakalandı. Test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medyadan duyuran Mangala, “Bugün corona virüsüne yakalandığımı öğrendim. İyi hissediyorum ve semptomların hiçbiri bende yok. Semptom göstermeden de virüsü taşıyabiliyorsunuz. Temastan kaçının” dedi.

KRISTOFER HIVJU

Yine Game of Thrones dizisinde Tormund adlı karakteri canlandıran Kristofer Hivju da corona virüsüne yakalanmıştı. Hivju, belirtilerin hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını söyledi.

Dünya genelinde corona virüsü testi pozitif çıkan diğer ünlülerden bazıları ise Kevin Durant, Donovan Mitchell, Monako Prensi 2. Albert, Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi), İran’ın Başkan Yardımcısı Masume Ebtekar.