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Fenomen Gaga Bulut cezaevinde öldürüldü iddiası!
Fenomen Gaga Bulut cezaevinde öldürüldü iddiası!
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut, çektiği videoda erkek çocukları öpüştürdüğü için 17 yıl hapis cezası almıştı. Fenomen ismin hapishanede öldürüldüğü iddia edildi.
Yaşam 25 Ekim 2019 - 14:32

Gaga Bulut isimli sosyal medya fenomeni, YouTube kanalı için sokakta çektiği bir videoda erkek çocukları öpüştürdüğü için 17 yıl hapis cezası almıştı. Gerçek ismi Bulut Altuğ olan isim, İzmir’de çocuklara öpüşmeleri için para vermişti. Altuğ’un çektiği videolara daha sonra erişim yasağı getirilmişti.

Gaga Bulut’un hapishanede öldürüldüğü iddia edildi. Onlarca kişi sosyal medyada bu iddiayı dillendirdi. 21 yaşındaki ismi öldürülüp öldürülmediği merak ediliyor.

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Son güncelleme: 14:34 - 25.10.2019
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