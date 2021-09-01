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Frankfurt’ta bir meydanın adı Eskişehirplatz oldu

Almanya'nın Frankfurt kenti Büyükşehir Belediyesi Meclisi, kardeş kenti olan Eskişehir'in adını Frankfurt'ta bir meydanına verdi.

Sozcu.com.tr
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Frankfurt’ta bir meydanın adı Eskişehirplatz oldu

Almanya’nın Frankfurt kenti Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden, 2013 yılından beri devam eden Frankfurt – Eskişehir kardeş kent ilişkilerini geliştirmeye yönelik yeni bir adım geldi.

İki kardeş kent arasındaki ilişkilerin daha sağlam temellere oturması adına Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla, kentin Bornheim semtinde yer alan bir meydana “Eskişehir Meydanı” (Eskişehirplatz) ismi verildi.

Kararın ardından düzenlenen Eskişehirplatz tabelası asılma merasimine ise, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Frankfurt Belediye Meclisi Üyesi Hilime Arslaner-Gölbaşı ve birçok davetli katıldı. Törende ise meydanın isim tabelasının üzerindeki örtüyü ise Feldmann ve Tunçer birlikte açtı.

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