Fransa değil Kuyucak’ın tarlaları

Isparta’da gülün tahtını sallayan ve Fransa’nın Provence bölgesindeki Lavanta Bahçeleri’ne benzetilen Isparta’nın Kuyucak Köyü özellikle haftasonları dolup taşıyor. Bölgedeki ekonominin de gelişmesini sağlayan lavanta Bahçeleri'ne gelenler, alana özel olarak kurulmuş platolarda bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Bir zamanlar Isparta'da yetiştiğinden bile kimsenin haberinin olmadığı, gülün tahtını sallayan ve Fransa'nın Provence bölgesindeki Lavanta Bahçeleri'ne benzetilen Isparta'nın Kuyucak köyü üç ay boyunca dolup taşıyor. Haziran sonunda başlayıp Ağustos yarısına kadar süren hasat döneminde Türkiye içi ve dışından bölgeye çok sayıda tur düzenleniyor.

Isparta Keçiborlu İlçesi’nin bir köyü olan Kuyucak özellikle Temmuz ayı başıyla Ağustos ayının ilk yarısına kadar dolup taşıyor. Hafta sonlarında günlük ziyaretçi sayısının 20 binlere ulaştığı Lavanta tarlaları büyük bir şölene de sahne oluyor.

Tarihi 1300'lere dayanan Kuyucak Köyü, günümüzde Lavanta Kokulu Köy olarak biliniyor ve Türkiye'de üretilen lavantanın yüzde 93'ü buradan sağlanıyor.

DAĞ TAŞ LAVANTA

Isparta’nın genelinde uzun yıllardır gül yetiştiriciliği yapılırken Kuyucak'a 1975 yılında yurt dışından getirilen lavanta kökleri ekilince durum değişti. Eski Muhtar Mehmet Aydemir yurt dışından getirilen ve köyde yaşayan 30 aileye 15'er kök dağıtıldığını söyledi. Aytekin, “İlk olarak lavantanın ticareti yapılmıyordu. Kadınlarımızın büyük gayreti ile üretim fazlalaştı. Derken bu işin ticaretine başlandı. Para kazanılmaya başlayınca da köyün her yanına lavanta dikildi. Köy artık lavanta kokan köy olarak da anılıyor. Lavanta çiçekleri Haziran ayının başlarında tomurcuklanıyor. Ayın ortalarına doğru mor çiçekler görülmeye başlıyor. Haziran ortasından Temmuz ortasına kadar tarlalar en mor halinde oluyor ve görsel bir şölene dönüşüyor. Temmuz ayının sonunda ise çiçekler kurumaya başlıyor. Ağustos ayında ise hasat yapılıyor ve lavantalar toplanıyor” dedi.

TURLAR DÜZENLENİYOR

Lavantanın tanınmasıyla köye akının başladığını belirten Aydemir, “Turist gelmeye başlayınca köy canlandı. Pansiyonlar, oteller ve restoranlar yapıldı. Lavantanın yanı sıra lavantanın çeşitli ürünleri de yapılmaya başlayınca köyümüzün ünü sınırlarımızı aştı. Lavantadan çay, bal, dondurma, lavanta yağı ve suyu, kozmetik ürünleri, lavanta kokulu kese, lavanta kurusu üretilerek satışı yapılıyor. Üreticiler kendi ürünlerini pazardaki tezgahlarda satıyor. Türkiye'nin her tarafına kargo ile ürünler gönderiliyor. Tatil günlerinde burada yürümek bile zorlaşıyor. 20 binin üzerinde ziyaretçi geliyor” ifadelerini kullandı.



