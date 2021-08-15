Gaziantep’in kadın kaymakamı

“İlk başlarda ‘Kadından kaymakam mı olur?’ diyorlardı, şimdi ise Oğuzeli halkı ‘Kızımız’ deyip bağırlarına basıyorlar...”

AHMET KAYA

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Büşra Uçar Koyun, geçtiğimiz yılın eylül ayında Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi kaymakamlığına atandı. Bu atama ilçe halkının bir bölümü tarafından ilk günlerde biraz yadırgandı. Ama kısa süre sonra insanlar kadın kaymakamı tanıyınca, yargılar da değişti. Şimdilerde kadınlarla biber patlıcan oyan, çapa yapan, nar toplayan, turşu kuran Kaymakam Hanım, yaşıtları için kardeş, küçükleri için abla, yaşlılar için ise birer evlat oldu. Vatandaşların zaman zaman ağız alışkanlığıyla ‘Kaymakam Bey' diye hitap ettiği Büşra Uçar, Oğuzeli'ndeki bir yılını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

Kurada Gaziantep çıkınca da çok mutlu olduğunu belirten Büşra Uçar Koyun, süreci şöyle açıkladı: “Kadından kaymakam mı olur fısıltılarının üstesinden geleceğimi çok iyi biliyordum. Onun için de hiç önemsemedim. Hemen esnaf ziyaretlerine başlayıp sıklaştırdım. Yapı olarak, vatandaşlarla birebir sohbeti çok seviyorum. Makama gelip derdini burada anlatmasından ziyade, ben onların ayağına gitmeyi daha gerekli buluyorum. Hem sohbet ediyoruz, hem sorunlarını dinliyorum. Şuan kadın- erkek diye vatandaşımı ayırmıyorum. Aramızda çok sıcak ilişkiler var. Hepsi beni kızları, evlatları, ablaları gibi görüyor.”

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Kadınların, özellikle de bölge kadınının daha içlerine kapanık olmaları yüzünden biraz daha pozitif yaklaşılması gerektiğine inandığını belirten Oğuzeli Kaymakamı Koyun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar için ayrı projelerim var. Kadınımıza, ayrı bir özen gösteriyorum. Onlarla sohbet etmek, onları dinlemek, görmek istiyorum. Ve onların yaptığı işi de yapmak istiyorum. Mesela, patlıcan oyuyorum. Kadınlarla pekmez kaynatıyorum, turşu kuruyor, çapa yapıyorum. Nar topluyorum. Daha önceki kaymakamlar hep erkek olduğu için, genellikle erkeklerle istişareler oluyormuş. Halk bana yılların alışkanlığı olarak ‘Kaymakam Bey' diye sesleniyor. Bu gibi durumları gülüp geçiştiriyoruz.”

Şehit aileleri annem babam gibi

Tüm ailelerin kendisi için önemli olduğunu belirtirken şehit ve gazi ailelerine ise ayrı bir parantez açan Kaymakam Koyun “Şehit anne, babaları, aileleri benim canım. Onlarla sürekli görüşüyoruz. Onlar benim annem babam gibi. Her hafta gittiğim bir şehidin kendi annem, babam gibi sevdiğim bir anne, babası var. Ne ihtiyaçları olursa da başımın üstünde yeri var” diye konuştu.

Kız çocuklarını okullu yaptık

Gaziantep Havalimanı'nın İdari Amiri de olan Kaymakam Büşra Uçar Koyun, Oğuzeli'nin sükunet ve huzurun hakim olduğu bir ilçe olduğunun altını çizerken, şöyle devam etti: “Çok fazla olmasa da kız çocuklarının okutulmamasıyla ilgili sıkıntılar görüyorum. Sohbet ederken genç kızlar, ‘Ne güzel kaymakam olmuşsunuz. Ben de olmak isterdim' diyorlar. Onlara moral vermeye çalışıyorum. ‘Sen de olabilirsin' diyorum. Diyor ki, ‘Benim babam okutmaz' Anneye soruyorum, ‘Benim söz hakkım yok, baba okutmadı' diyor. Kızların okumasını çok fazla istiyorum. Bu konuda bayağı başarılı olarak okula gitmeyen kızlarımızı okullu yaptık.”

Beni kızları gibi görüyorlar

Oğuzeli'nde Ezo Gelin ve Barak Kültürü'nün hakim olduğunu belirten Kaymakam Büşra Uçar Koyun, en çok zorlandığı şeylerden birisinin ise insanların yemek konusundaki ısrarı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Bir yere gittiğiniz zaman öyle misafirperver karşılıyorlar ki sanki 10 senedir, 15 senedir tanışıyormuşsunuz gibi. Bir şey yedirmeden kesinlikle uğurlamıyorlar. ‘Karnım tok' dediğim zaman üzülüyorlar. İkramlarının beğenilmediğini düşünüyorlar. Ben de ikramları geri çevirmemeye çalışıyorum. Ege mutfağı ile buranın yemek kültürü farklı. Ege'de zeytinyağlı kültürü vardır. Burada tamamen yemekler etle yapılıyor. Yedikçe yemeniz geliyor. Firik pilavı favorim. Hele yuvalama. Narımız çok güzel. İhracatı yapılıyor. Kurutmalığımız meşhur. Nar konusunda kadın istihdamına yönelik bir projemiz olacak.”