Genç yetenek Beyza

Beyza Kuş 8 yaşında resim yapmaya başladı. Hiç resim eğitimi almadan bu yeteneğini geliştiren 18 yaşındaki Bursalı genç kız yaptığı yağlı boya tabloları ile bugün sanat camiasının ilgi odağı oldu.

Genç yetenek, resimleri sosyal medya üzerinden paylaşıyor ve satıyor. Elde ettiği geliri de üniversite eğitimi için biriktiriyor. En büyük isteğinin birgün kişisel sergi açmak olduğunu ifade eden Beyza Kuş, “Resim yapmaya ilkokulda başladım. Karakalem, yağlı boya çalışmalarım var. Sadece tuvale resim yapmıyorum. Mermere ve taşa da resim yapıyorum.

Beğenenler çalışmalarımı satın alıyor. Profesyonel ressam Feriha Gökçen Özsarıkamış çalışmalarımı fark edip beni İstanbul'a davet etti. Marki Sanat Galerisi'nde açtığı sergisinde iki adet tabloma yer verdi. Çok mutlu oldum. Kendisiyle tanışma onuruna eriştim. Orada birçok sanatçıyla da tanışma fırsatım oldu” diye konuştu.

Hedeflerimi gerçekleştireceğim

“İç mimar olmak istiyorum” diyen genç genç ressam şöyle devam etti: “İyi bir iç mimar olduğumda da resim ile bağımı koparmayacağım. Severek ve isteyerek yapılan her şeyin güzelleştiğine hep inanmışımdır. Bu yolda karşıma çok güzel insanlar çıkıyor.”

Kitap kapağı tasarımı da yapan Beyza Kuş, “Yazar Teoman Şirin'in iki adet kitabının kapak tasarımını yaptım. Henüz 18 yaşındayken değerli ressamlarımız ve değerli yazarlarımız ile iç içe olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok daha güzel yerlere geleceğime ve hayallerimin, hedeflerimin her birini gerçekleştireceğime inanıyorum” dedi.