Göbek bağı düşünce bakımı nasıl yapılır? Göbek kordonu düşünce nelere dikkat edilmeli?

Hamilelik süresince gözünüzden sakındığınız bebeğinizin doğum sonrası bakımı da oldukça önemlidir. Yenidoğan bebek bakımında hayati önem taşıyan konulardan biri de bebek kordonu ve bakımıdır. Bebeğin anne karnındaki yaşam kaynağı olan bebek kordonu, doğumdan sonra özenli bir bakım gerektirir. Anne ile bebeğin yaşam köprüsü olan bu bağ oksijen ve yaşam işlevlerini yerine getirmektedir. Peki göbek bağı düşünce bakımı nasıl yapılır? Göbek kordonu düşünce yapması gerekenler...

Bebeğin dünyaya gelişinden sonra pansuman ve temizlik işlemleri her gün düzenli bir şekilde aksatmadan yapılmalıdır. Aksi taktirde bu durum enfeksiyon kapma riskine zemin hazırlar. Hassas olan göbek bağının zarar görmesi durumunda bebeğin gelişimini engelleyerek hayati kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle yenidoğan bebeğin mümkün olduğunca steril bir şekilde koruyarak düzenli bakım ve temizliğine özen göstermeliyiz. Peki göbek bağı düşünce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte yeni annelere göbek kordonu bakımı hakkında önemli bilgiler…

GÖBEK BAĞI DÜŞTÜKTEN SONRA BAKIMI NASIL YAPILIR?

– Göbek kordonun tamamen kuru kalması gereklidir. Bu bölge hava aldıkça ve kuru kaldıkça iyileşme süreci daha da hızlı olacaktır.

– Göbek bağı düştükten sonra renginde kahverengemsi bir değişim olabilir bunda korkulacak bir sey olamamak birlikte iyileştiğinin bir göstergesidir. Tam tersi bu bölgede akıntı renginde şiddetli bir kanama gördüğünüz takdirde mutlaka doktorunuza başvuru yapmalısınız.

-Göbek bağı düştükten sonra göbeğin şeklini düzeltmek için herhangi bir girişimde bulunmayınız. Bebek bezlerin iyileşme sürecinde bu bölgeye temas ettirmekten kaçınmalıyız. Göbek bağı düştükten sonra bu bölge kuruyarak kendi kendine şekillenecektir.

– Bebeğinizi sıkı sıkıya naylon kumaşlar giydirmeden bölgenin hava almasını sağlayabilirsiniz bu da iyileşmesinde önemli rol oynamaktadır. Daha cok pamuklu kıyafetler seçerek bebeğinizin göbek bağının ve cildinin nefes almasını sağlamalısınız. Bütün bu işlemleri yaparken kendi hijyeninizi de ihmal etmemelisiniz.

GÖBEK BAĞI DÜŞTÜKTEN SONRA BANYO

Ebeveyinlerin en çok merak ettiği konulardan biri de bebeğin göbek kordonu düştükten sonra banyo esnasında nelere dikkat etmemiz gerektiğidir. Göbek bağı düşene kadar haftada iki veya üç kez banyo yaptırmanız yeterli olacaktır. Bebeğinizin göbeği iyileşene kadar küvetinde banyo yaptırmamanızda fayda vardır. Göbek bağı düşünce özellikle yaz aylarında hemen hemen her gün bebeğinize banyo yaptırabilirsiniz. Hijyen kurallarına uyarak doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde bakımını yaptığınız sürece göbek bağı iyileşecek ve yenilenecektir.