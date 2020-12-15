Gökyüzünde ürperten görüntü: 14 saat sürdü… Kıyamet alameti

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Reddit’te son günlerin en çok konuşulan görüntüsü dikkat çekiyor. Lacuna adlı kullanıcı Kanada’dan tüyler ürperten bir videoyu dolaşıma soktu.

Ontario’da yaşadığını belirten Lacuna, yüzlerce karganın bir anda gökyüzünü kapladığını ve 14 saat boyunca aralıksız uçmaya devam ettiğini öne sürdü.

Video binlerce kez izlenip paylaşılırken, kullanıcılar bunun bir kıyamet alameti olduğu yorumunda bulundu.

Bir kullanıcı, “Buraya kadar bayanlar baylar. Kıyamete hoşgeldiniz” derken, bir başka kullanıcı ise, “Kuşların her zaman bizim hissetmediğimiz şeyleri hissettiğini düşünürüm. Bir senkron halinde uçmamaları daha da korkutucu” ifadelerini kullandı.