Göller Yöresi’nde 35 göl kurudu!

A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle Sözcü Gazetesi’ne bir açıklama yaptı. Göller Yöresi’nde 35 gölün kuruduğunu Türkiye’nin 3 büyük gölünün ise susuzluk nedeniyle kurumaya başladığına dikkat çeken Gündüz, “Ülkemizin en büyük 3 gölü ve Göller Yöresi gölleri için büyük bir çalışma başlattık” dedi.
“ÜLKEMİZİN SU DEPOSU GÖLLERİ NE YAZIK Kİ HIZLA KURUYOR”
2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Gününde üzüntü içinde olduklarını ifade eden Gündüz şunları söyledi, “Ülkemizin su deposu gölleri ne yazık ki halen hızla kuruyor. Ülkemizin en fazla gölüne sahip Göller Yöresinin 65’ten fazla gölden 35’i ne yazık ki kurumuş durumda. Diğerlerinin birçoğu ise kurumayla karşı karşıya. Ülkemizde hem iklim değişikliği, hem de göl sularını yanlış kullanma sonucu göllerimiz kuruyor. Bizler, 1970’li yıllarda kurutulan Avlan Gölünü mücadele ile geri kazandık. Şimdi de kuruyan diğer göllerimizin yeniden geri kazanılması için herkese çağrı yapıyoruz. Göllerimizi geri istiyoruz”
“GÖLLERİMİZİ GERİ İSTİYORUZ”
Geri kazanılan ilk gölün Avlan Gölü olduğunu hatırlatan Gündüz şöyle devam etti, “1970’li yıllarda devlet eliyle kurutulmuş göl, çevreciler ve köylülerin “Göllerimizi geri istiyoruz!” kampanyası çerçevesinde mücadelesiyle geri kazandığımız ve sularına kavuşan ilk gölümüzdür. Bu yıl yağmurun bol yağması nedeniyle sularıyla şu anda nazlı nazlı ama yine de buruk süzülmektedir. Ancak gölün alanı kurutulmadan önce 24 bin dönüm iken, şu an sadece 1/3’ü sularına kavuşmuştur. Göl ancak sularının tamamına kavuştuğunda huzur bulacaktır”
“YÖRE KENDİNE ÖZGÜ İKLİM ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ”
Gündüz, “Göller Yöresi Batı Antalya, Isparta Burdur ve Konya’nın batısını içine alan, bünyesindeki çok fazla gölden dolayı kendine özgü iklimi olan bir yöredir. Ancak 65 adet göllerinden (dağ gölleri hariç) 35 adedinin susuz olmasından dolayı yöre kendine özgü iklim özelliğini kaybetmiş görünmektedir. Göller yöresinin yeniden göllerine ve kendine özgü iklimine kavuşması bölgenin iklim ve tarımsal üretimi için son derece hayatidir” diye konuştu.
Göller Yöresindeki susuz göller şöyle;
Antalya Elmalı gölleri;
Karagöl: Şimdi Susuz
Girdev Gölü: Şimdi Susuz
Müren Gölü: Şimdi Susuz
Küçükgöl: Şimdi Susuz
Korkuteli gölleri;
Manay (Söğüt)Gölü: Şimdi Susuz
Sarıgölü(Kırkpınar): Şimdi Susuz
Gölcük Gölü: Şimdi Susuz
Genceli Gölü: Şimdi Susuz
Keklicek Gölü: Şimdi Susuz
Akgöl: Şimdi Susuz
İmecik Gölü: Şimdi Susuz
Antalya gölleri:
Yamansaz: Yarısı susuz ve susuz bölümü hızla dev binalarla yapılaşmakta. Gölün su kalan bölümleri ise SİT alanıdır.
Çakal Gölü yüzde 50’si Susuz
Karadayı Boğazak Sazlıkları(Boğazkent): Şimdi Susuz
Kocağöl -Boğazkent Kuş Cenneti: Birçok sorunla boğuşmaktadır (kirlilik, su azalması, avcılık vs)
Burdur gölleri:
Burdur Gölü: Suları hızla kuruyor ve dikkuyruk kuşları tehlikede
Salda Gölü: Kumları ve berraklığı tehlikede
Kestel Gölü: Şimdi Susuz
Yazır Gölü: Şimdi Susuz
Akgöl: Şimdi Susuz
Yarışlı Gölü: Yazları susuz
Mamak Gölü: Şimdi Susuz
Kurugöl: Şimdi Susuz
Beylerli Gölü: Şimdi Susuz
Karataş Gölü: Yarısı susuz (kurutulmuş) suları ve balıkları tehlikede
Gölhisar Gölü: Hızla suları azalıyor, kuruyor
Acı Göl: Tuz Stepleri tehlikede
Karaevli Gölü: Şimdi susuz
Heybeli Gölü- Şimdi susuz
Pınarbaşı Gölü: Şimdi susuz
Isparta’nın gölleri:
Eğirdir Gölü: Kerevitleri ve varlığı tehlikede, böyle giderse hızla suları azalacak.
Kovada Gölü: Kuşlar diyarının suları korunsun.
Alparslan Gölü: Şimdi susuz
Konya’nın gölleri:
Beyşehir Gölü: Suları tehlikede
Tuz Gölü: Suları tehlikede
Suğla Gölü: Şimdi susuz
Arapçayırı Çumra Ovası: Şimdi susuz
Güvenç Gölü: Şimdi susuz
Yarma BataklığıI: Şimdi susuz
Hotamış Sazlıkları: Şimdi susuz
Samsam Gölü: Şimdi susuz
Akşehir Gölü: Şimdi susuz
Karapınar OvasıI: Şimdi susuz
Ereğli Sazlıkları: Şimdi susuz
Mersin gölleri:
Aynaz Bataklığı: Şimdi susuz
Regma Bataklığı: Şimdi susuz
Afyon Gölleri
Eber Gölü: Şimdi Susuz
İscehisar Gölü- Mermer tozu ve mermer kırıntılarından büyük risk altında.
Hatay gölleri:
Amik Gölü: Şimdi Susuz