Göller Yöresi’nde 35 göl kurudu!

Türkiye'de 65'ten fazla göle sahip Göller Yöresi'nde 35 gölün kuruduğunu belirten A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu) sözcüsü Hediye Gündüz, Türkiye'nin en büyük 3 gölünün de susuzluk nedeniyle kuruma tehlikesi içinde olduğunu söyledi.

A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle Sözcü Gazetesi’ne bir açıklama yaptı. Göller Yöresi’nde 35 gölün kuruduğunu Türkiye’nin 3 büyük gölünün ise susuzluk nedeniyle kurumaya başladığına dikkat çeken Gündüz, “Ülkemizin en büyük 3 gölü ve Göller Yöresi gölleri için büyük bir çalışma başlattık” dedi.

“ÜLKEMİZİN SU DEPOSU GÖLLERİ NE YAZIK Kİ HIZLA KURUYOR”

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Gününde üzüntü içinde olduklarını ifade eden Gündüz şunları söyledi, “Ülkemizin su deposu gölleri ne yazık ki halen hızla kuruyor. Ülkemizin en fazla gölüne sahip Göller Yöresinin 65’ten fazla gölden 35’i ne yazık ki kurumuş durumda. Diğerlerinin birçoğu ise kurumayla karşı karşıya. Ülkemizde hem iklim değişikliği, hem de göl sularını yanlış kullanma sonucu göllerimiz kuruyor. Bizler, 1970’li yıllarda kurutulan Avlan Gölünü mücadele ile geri kazandık. Şimdi de kuruyan diğer göllerimizin yeniden geri kazanılması için herkese çağrı yapıyoruz. Göllerimizi geri istiyoruz”

“GÖLLERİMİZİ GERİ İSTİYORUZ”

Geri kazanılan ilk gölün Avlan Gölü olduğunu hatırlatan Gündüz şöyle devam etti, “1970’li yıllarda devlet eliyle kurutulmuş göl, çevreciler ve köylülerin “Göllerimizi geri istiyoruz!” kampanyası çerçevesinde mücadelesiyle geri kazandığımız ve sularına kavuşan ilk gölümüzdür. Bu yıl yağmurun bol yağması nedeniyle sularıyla şu anda nazlı nazlı ama yine de buruk süzülmektedir. Ancak gölün alanı kurutulmadan önce 24 bin dönüm iken, şu an sadece 1/3’ü sularına kavuşmuştur. Göl ancak sularının tamamına kavuştuğunda huzur bulacaktır”

“YÖRE KENDİNE ÖZGÜ İKLİM ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ”

Gündüz, “Göller Yöresi Batı Antalya, Isparta Burdur ve Konya’nın batısını içine alan, bünyesindeki çok fazla gölden dolayı kendine özgü iklimi olan bir yöredir. Ancak 65 adet göllerinden (dağ gölleri hariç) 35 adedinin susuz olmasından dolayı yöre kendine özgü iklim özelliğini kaybetmiş görünmektedir. Göller yöresinin yeniden göllerine ve kendine özgü iklimine kavuşması bölgenin iklim ve tarımsal üretimi için son derece hayatidir” diye konuştu.

Göller Yöresindeki susuz göller şöyle;

Antalya Elmalı gölleri;

Karagöl: Şimdi Susuz

Girdev Gölü: Şimdi Susuz

Müren Gölü: Şimdi Susuz

Küçükgöl: Şimdi Susuz

Korkuteli gölleri;

Manay (Söğüt)Gölü: Şimdi Susuz

Sarıgölü(Kırkpınar): Şimdi Susuz

Gölcük Gölü: Şimdi Susuz

Genceli Gölü: Şimdi Susuz

Keklicek Gölü: Şimdi Susuz

Akgöl: Şimdi Susuz

İmecik Gölü: Şimdi Susuz

Antalya gölleri:

Yamansaz: Yarısı susuz ve susuz bölümü hızla dev binalarla yapılaşmakta. Gölün su kalan bölümleri ise SİT alanıdır.

Çakal Gölü yüzde 50’si Susuz

Karadayı Boğazak Sazlıkları(Boğazkent): Şimdi Susuz

Kocağöl -Boğazkent Kuş Cenneti: Birçok sorunla boğuşmaktadır (kirlilik, su azalması, avcılık vs)

Burdur gölleri:

Burdur Gölü: Suları hızla kuruyor ve dikkuyruk kuşları tehlikede

Salda Gölü: Kumları ve berraklığı tehlikede

Kestel Gölü: Şimdi Susuz

Yazır Gölü: Şimdi Susuz

Akgöl: Şimdi Susuz

Yarışlı Gölü: Yazları susuz

Mamak Gölü: Şimdi Susuz

Kurugöl: Şimdi Susuz

Beylerli Gölü: Şimdi Susuz

Karataş Gölü: Yarısı susuz (kurutulmuş) suları ve balıkları tehlikede

Gölhisar Gölü: Hızla suları azalıyor, kuruyor

Acı Göl: Tuz Stepleri tehlikede

Karaevli Gölü: Şimdi susuz

Heybeli Gölü- Şimdi susuz

Pınarbaşı Gölü: Şimdi susuz

Isparta’nın gölleri:

Eğirdir Gölü: Kerevitleri ve varlığı tehlikede, böyle giderse hızla suları azalacak.

Kovada Gölü: Kuşlar diyarının suları korunsun.

Alparslan Gölü: Şimdi susuz

Konya’nın gölleri:

Beyşehir Gölü: Suları tehlikede

Tuz Gölü: Suları tehlikede

Suğla Gölü: Şimdi susuz

Arapçayırı Çumra Ovası: Şimdi susuz

Güvenç Gölü: Şimdi susuz

Yarma BataklığıI: Şimdi susuz

Hotamış Sazlıkları: Şimdi susuz

Samsam Gölü: Şimdi susuz

Akşehir Gölü: Şimdi susuz

Karapınar OvasıI: Şimdi susuz

Ereğli Sazlıkları: Şimdi susuz

Mersin gölleri:

Aynaz Bataklığı: Şimdi susuz

Regma Bataklığı: Şimdi susuz

Afyon Gölleri

Eber Gölü: Şimdi Susuz

İscehisar Gölü- Mermer tozu ve mermer kırıntılarından büyük risk altında.

Hatay gölleri:

Amik Gölü: Şimdi Susuz