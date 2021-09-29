Greenpeace gemisi müsilaj için geldi

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace'in buzkıran gemisi MV Arctic Sunrise, müsilaj başta olmak üzere Marmara Denizi'ndeki kirliliği yerinde gözlemlemek için İstanbul'a geldi.

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Uluslararası çevre örgütü Greenpeace’in buzkıran gemisi MV Arctic Sunrise, müsilaj başta olmak üzere Marmara Denizi’ndeki kirliliği yerinde gözlemlemek ve farkındalık oluşturmak için İstanbul’a geldi.

Arctic Sunrise gemisinde İtalya, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Tayvan, Güney Afrika, Yunanistan, Türkiye, Hindistan ve Bulgaristan’dan toplam 14 mürettebat bulunuyor.

Fatih Sarayburnu Limanı’na demir atan gemi bir gün daha İstanbul’da kaldıktan sonra Hırvatistan’a gidecek.

Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Proje Lideri Nihan Temiz Ataş, “MV Arctic Sunrise, Akdeniz’de deniz memelileri ile ilgili araştırma yapıyor ve bundan sonra da Hırvatistan’a iklim krizine dikkat çekebilmek için geçecek. Bu aralıkta da İstanbul’a gelerek Marmara’nın ne derece oksijensiz kaldığını ne derece kirlendiğini ve acil yapılacak arasında Ergene’deki vananın kapatılmasını dile getirmek için burada” dedi.

“GEMİDE TÜRK MÜRETTEBAT DA VAR”

Geminin 14 kişilik bir mürettebattan oluştuğunu söyleyen Ataş, “Geminin içinde Türk mürettebat da var. Güney Okyanusu’ndan buzullara, Meksika Körfezi’nden Akdeniz’e dolaşan bir gemiden bahsediyoruz. İkonik bir buzkıran gemisi. Bu gemi plastik kirliliğinden balina avcılığına, atık boşaltımına kadar birçok çevre problemini masaya yatıran ve bununla ilgili araştırmalar yürüten bir gemi. Amacımız tamamen Marmara Denizi’nde bir farkındalık yaratmak. MV Arctic Sunrise, bir gün daha İstanbul’da kalarak Türkiye’den ayrılacak” diye konuştu.

Ataş, sözlerine şu şekilde devam etti: “Şu an Marmara Denizi’nin alarm verdiğini ve can çekiştiğini bildiğimiz için bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında da Ergene’deki vananın kapatılmasını amaçlıyoruz. Marmara Denizi birçok çevre problemi ile boğuşuyor ve oksijensiz ve nefessiz kalmış durumda. Ancak atlanan nokta şu ki Ergene Marmara için bardağı taşıran son nokta.” (DHA)