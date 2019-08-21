Gülün faydaları nelerdir? Gül neye iyi gelir?

Güller, güzellik ve sevgi kavramlarıyla özdeşleşmiştir. Öyle görünüyor ki güller aslında güzellik artırıcı faydalar sunuyor. Bu ikonik çiçek özellikle cilt üzerinde harikalar yaratır ve bu yüzden yüzyıllardır kozmetik ürünlerine, ilaçlara ve şifalı bitki tedavilerine dahil edilmişlerdir. Şimdi, gülün sağlık yararlarından bazılarına daha yakından bakalım... Gülün faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Gül yağı antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir, bu da cilt sorunları da dahil olmak üzere birçok rahatsızlığı topikal olarak tedavi etmek için kullanılabilir. Gül aynı zamanda boğaz ağrısı, ateş ve öksürük hafifletmek için kullanılmıştır. Peki, Gülün faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

GÜLÜN FAYDALARI

Gülün sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Kilo kaybına yardımcı olur

Gül yaprakları, vücuttaki toksinleri temizlemeye ve ek olarak da; metabolizmayı hızlandıran ve böylece kilo kaybına yardımcı olan bileşikler içerir. Bunun dışında, bir avuç gül yaprağı yemek, açlık duygusunu bastırır, daha fazla yemenizi önler ve böylece doğal olarak kilo vermenize yardımcı olur.

Doğal nemlendirici

Güllerde bulunan doğal yağlar, cildin nemini koruyarak cildin pürüzsüz olmasını sağlar. Gül özellikle hassas cilde sahip olanlar için faydalıdır, çünkü yapraklarındaki şekerler rahatlatıcı bir his yaratır.

Rahatlatıcı etki

Aromatik olarak kullanıldığında, gül insanı sakinleştirir ve rahatlatır. Aslında, gül yaprakları Ayurveda tıbbında vücudu detoksifiye etmek ve sakinleştirmek için kullanılır.

Güneş ışınlarına karşı koruma

Gül, güçlü bir antioksidan olan yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu önemli vitamin, cilt hücrelerinin güneşte çok uzun süre kalmak gibi hasarlardan korunmasına yardımcı olabilir. Hatta bazı kanıtlar gül suyunun güneş yanığını önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Sivilceli ciltlere çözüm

Gül yağı doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir, sivilce ve sivilceye eğilimli cildi tedavi etmeye yardımcı olur. Temizleme özellikleri ile birlikte, gül yüz yıkama ve temizlemede ideal bir bileşendir. İyi bir nemlendirici olmasının yanı sıra gül yapraklarının, antibakteriyel özellikleri sivilcelerin kurumasını sağlar. Ayrıca antiseptik bir bileşik olan fenil etanolün varlığı, gül suyunu akneye karşı etkili kılar.

Kabızlığı giderir

Gül yaprakları kabızlığı tedavi etmek için doğal bir yardımcı görevi görür. Bunun nedeni, lif ve su içeriği bakımından zengin olmaları ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak sindirime yardımcı olan bileşikler içermeleridir.