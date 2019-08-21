Gümüş takı, ev eşyaları, tesbih gibi pek çok üründe kullanılmaktadır. Gümüşler zamanla kir ve tozu içine hapsederek kararmalar başlayabilir. Kararan gümüşler hoş bir görünüm vermezler. Bu nedenle günlük olarak temizlenmeli veya parlaklığını sağlamak için düzenli olarak bakımı sağlanmalıdır. Peki gümüş nasıl parlatılır? İşte evde gümüş parlatma yöntemleri

En sevdiğimiz gümüş takılarımız, tespihimiz kararmaya başlayabilir. Karadıkça parlaklığını ve güzelliğini kaybederek kullanılmamaya başlanır. Bu eşyalarımızı bir kenara kaldırıp atmaktansa bazı yöntemlerle gümüş eşyalarımızı tıpkı ilk günkü haline sokabilirsiniz. Kararan gümüşleri parlatma yöntemleri nelerdir? Gümüş nasıl parlatılır? sorularının cevapları kolay yöntemlerle haberimizde…

GÜMÜŞ PARLATMA YÖNTEMLERİ

DİŞ MACUNU İLE GÜMÜŞ PARLATMA

Kararan eşyanıza yumuşak başlı bir fırça veya bir peçete yardımı ile diş macunu sürerek ovun. Ardından ılık su dolu bir kabın içerisinde 30-40 dakika beklettikten sonra gümüşünüzü tekrar sudan geçirerek yumuşak bir bezle nazikçe silmelisiniz.

KETÇAP İLE GÜMÜŞ PARLATMA

Ketçap kararan gümüşlerin parlamasını ve bakımını sağlar. Eşyanızın boyutuna göre ketçabı sıkın ve eşyanızı bulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayın ve bezle kurulayın.

LİMON İLE GÜMÜŞ PARLATMA

Limon asidik özelliğinden dolayı temizlik işlemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.2-3 yemek kaşığı limon suyu, bir miktar su ve bir çorba kaşığı tuzu bir kapta karıştırarak gümüşlerinizi bu suya yatırabilirsiniz. Bu karşımın içinde 30 dakika beklettikten sonra bol suda durulayın ve gümüşü zedelemeyecek bir bez ile kurulayın.

SİRKE, SU VE KARBONAT İLE GÜMÜŞ PARLATMA

İki yemek kaşığı sirkenin içerisine bir miktar su ve iki yemek kaşığı karbonat ilave ederek bir karşım hazırlayın. Bu karışımın içerisine gümüşünüzü yatırın ve 30 dakika bu karşımın içerisinde bekletin. Ardından bol su ile durulayın. Kuru ve yumuşak biz bezle silin.