Hakkari’de kayak sezonu açıldı

Hakkari'de bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

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2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi’nde karın yeterli miktarda yağmasıyla kayak sezonu açıldı.

Kayak merkezinin açılışına Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve vali yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Ahmet Kacukçu ve kurum müdürleri katıldı.

Açılışta konuşan Vali Akbıyık, “Bu sene kayak merkezimizi yenileyerek sezona başlıyoruz. Pist uzunluğunu 6 bin metreye çıkardık. Ayrıca 50 odalı 120 yataklı, 5 yıldızlı otel ayarında konaklama merkezini yaptık. Burası da ulusal, uluslararası müsabakalar ve yaz aylarında sporcuların kamp yapabilmeleri açısında büyük önem arz ediyor. Bu tesisler spor alanında gençlerimizin potansiyelini ortaya koymaları için önemli. İnsanlarımız hem spor yapmış olacak hem de bu güzel, mistik havayı soluyacak. Öğrencilerimiz için gençlerimiz için güzel bir imkan, güzel bir fırsat. Hakkarililer de bunu en güzel şekilde değerlendiriyorlar” dedi.

Hakkarili gençlerin kayağa ilgisinin fazla olduğuna da belirten Vali Akbıyık, “Hakkarili gençler özellikle kış sporlarında başarılı sonuçlar elde ediyor. ‘Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek’ projesiyle son 3 yılda 40 bin çocuğumuza kayak öğrettik. İran, Irak ve il dışından da merkeze ciddi bir ilgi var. Her yıl binlerce kayakseveri burada ağırlıyoruz” diye konuştu.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı kayak merkezine gidenler ise kayak yapmanın sevincini yaşadı. (İHA)

