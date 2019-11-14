Halk Ekmek ve Halk Süt’ten sonra ‘Halk Yumurta’

Hayata geçirdiği Halk Süt projesi ile Türkiye’de birçok kente örnek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile önemli bir projeye daha imza atıyor. Halk Süt’ten sonra gezen tavuk yumurtaları da ‘Halk Yumurta’ adıyla 18 Kasım Pazartesi itibariyle Eskişehirliler ile buluşuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan Halk Süt satışlarından sonra belediye yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye ‘Halk Yumurta' ile vatandaşların yumurta ihtiyacını da karşılayacak.

HALK SÜT TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Kırsal kalkınmayı destekleme projeleri ile ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticiye destek olan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üretici ile tüketici arasında köprü görevi göreceği yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. İstanbul, Antalya, Bodrum gibi birçok belediyeye Halk Süt projesi ile örnek olan Eskişehir, şimdi de pilot bölgelerde Halk Yumurta satışına başlıyor.

SÜTTEN SONRA YUMURTA DA İLGİ GÖRECEK

18 Kasım Pazartesi itibariyle gezen tavuk yumurtalarının satışa çıkacağını belirten Başkan Yılmaz Büyükerşen, Halk Süt'e gösterilen ilginin Halk Yumurta'ya da gösterileceğine inandığını belirtti. Başkan Büyükerşen şöyle konuştu:

* Hepinizin bildiği üzere yaklaşık 1 yıl önce Halk Süt projemiz halkımız tarafından büyük ilgi gördü. Bu ilgi hala devam ediyor ve bizleri son derece mutlu ediyor. Bu projeyi hayata geçirirken temel amacımız bir yandan süt üreticisine alternatif bir satış olanağı sağlarken, diğer taraftan da halkımızın, içinde hiçbir katkı maddesi olmayan, sağlıklı, güvenilir süte ekonomik olarak uygun koşullarda erişimini sağlamaktı. Şimdi aynı şekilde Eskişehirli yumurta üreticimizin standartlarımıza uyan kalitede olan yumurtasını alıp doğrudan olarak halkımıza ulaştıracağız.

KRİZDE HALKIMIZIN YANINDAYIZ

Ülkenin ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini hatırlatan Başkan Büyükerşen “Ekonomik anlamda krizin her geçen gün kendini biraz daha hissettirdiği bugünlerde bu tip projelerle hem üreticimizi hem halkımızı desteklemek istiyoruz. Büyük mağazalarda gezen yumurta fiyatlarını incelediğimizde tanesi 90 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında değişen fiyatlar gördük. Bunu kooperatif aracılığı ile yaptığımızda 80 kuruşa halkımıza ulaştırabiliyoruz. Bu 80 kuruş üreticiyi de mutlu ediyor, tüketiciyi de. İnanıyorum ki Eskişehirli hemşehrilerim Halk Ekmek ve Halk Süt'e sahip çıktığı gibi Halk Yumurta'ya da sahip çıkacak ve bu projemiz Türkiye'de diğer yerel yönetimlere de örnek olacaktır” dedi.

HALK EKMEK BÜFELERİNDE SATILACAK

Uygulamanın ilk olarak pilot bölgelerde 18 Kasım itibariyle başlayacağını belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kısa süre içerisinde tüm Halk Ekmek büfelerinde yumurta satışının yapılacağını ifade ettiler. Yetkililer “Biz halkımızın sütte olduğu gibi yumurtada da sağlıklısını ve kalitelisini tüketmesini istiyoruz. Öncelikle çeşitli merkezi noktalar belirledik. 18 Kasım Pazartesi günü itibariyle bu noktalardan gezen tavuk yumurtalarını satışa çıkaracağız.” diyerek piyasada 90 kuruş ile 1.5 TL arasında değişen gezen tavuk yumurtalarının Halk Yumurta olarak tanesi 80 kuruştan 10'lu ve 15'li paketler halinde satılacağını ifade ettiler.