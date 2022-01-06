Halk Ozanı Şahballı ve kızı coronaya yakalandı

Halk Ozanı Hilmi Şahballı ve Türk Halk Müziği Sanatçısı kızı Nurgül Şahballı korona virüse yakalandı.

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Halk Müziği Sanatçısı Nurgül Şahballı, sosyal medya hesabı üzerinden ünlü Halk Ozanı Hilmi Şahballı'nın coronaya yakalandığını duyurdu.

“Canımız, babamız Hilmi Şahballı’nın Kovid testi pozitif çıktı. Şu anda evde tedavisi devam ediyor. Dua eden, güzel dilek ve temennilerde bulunan tüm dostlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullanan Nurgül Şahballı; babasının testinin pozitif çıkmasının ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde PCR testi yaptırdı. Nurgül Şahballı, sabah saatlerinde PCR testinin pozitif çıktığını, evde tedavisinin devam ettiğini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Ünlü Halk Ozanı Hilmi Şahballı'nın durumu hakkında bilgi aktaran Nurgül Şahballı, şunları söyledi;

*Babamla birlikte televizyon programımızın çekimlerini tamamlayıp Antalya'ya döndüm. Akşam saatlerinde babamın ateşinin yükseldiğini ve şiddetli öksürüklerinin başladığını öğrendim. İlk gün hastalığı zor geçince, babam Kovid şüphesiyle PCR testini yaptırdı ve test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.

“BU İŞİN ŞAKASI YOK”

*Babam 3 aşısını da yaptırmış, 4'ncü aşısı için de randevu almıştı. Şu anda evde tedavisi devam ediyor. Babamın durumu pozitif çıkınca ben de eşimle birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece yarısı Kovid testimi yaptırdım.

*Benim de testim pozitif çıktı. Şuanda halsizlik, baş ağrısı ateş gibi sorunlar yaşıyorum. Eşim ve oğlumda da aynı sorunlar var. Ailece evde karantinaya girdik, inşallah kısa sürede bu belayı atlatacağız. Lütfen herkes aşısını olsun. Bu işin şakası yok.

AŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ünlü Halk Ozanı Hilmi Şahballı ise aşı yaptırmayanlara çağrıda bulundu. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da kalp ameliyatı geçiren Hilmi Şahballı, şunları söyledi;

*Aşı yaptırmayan kardeşlerim lütfen bu konuda duyarlı olsunlar ve aşılarını yaptırsınlar. Ben 2 Sinovac ve 1 Biontech aşısını olmuştum. 1 hafta sonra da 4'ncü aşı için randevu almıştım. Şimdi olduğum aşılar sayesinde, inşallah bu virüsü atlatırım.

*Allah'a çok şükür çok ağır belirtilerim yok. Boğaz ağrım ve biraz da baş ağrım var. Doktorlarım, aşılarımı düzenli yaptırdığım için coronayı grip gibi atlatabileceğimi, bol bol vitamin almam gerektiğini söylediler.

Sevgili kardeşlerim bu virüs gerçekten çok kötü ve ciddi yan etkileri var. Aşı olmasaydım, hastanede çok ağır şartlarda olabilirdim. Sizler de lütfen tüm aşılarınızı yaptırın. İHA