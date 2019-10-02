İlk hamileliğini yaşayan anne adaylarının merak ettiği konulardan biri de "hamilelikte eğilmek bebeğe zarar verir mi?" sorusudur. Anne adayları gebeliği süresince alacağı tüm tedbirlerle bebeğini korumak ve sağlığını riske atmak istemezler. İşte anne adaylarına yardımcı olacak öneriler...

Anne adayları her konuda ayrıntılara takılır çünkü bebeğinin gelişimi her şeyden önemlidir. Bebeğin içersinde bulunan amniyon sıvısı bebeğin vücudunun, kollarının ve bacaklarının rahat hareket etmesini sağlar. Bu sebeple uzmanlar annenin hamilelik döneminde eğilip kalmasında bir sakınca olmadığını ve herhangi bir sağlık probleminin olmayacağını savunmaktadırlar. Ancak bu dönem ani hareketlerden kaçınılması gerekir. Ev işleri yaparken dikkatli olmak ve yüksek alanlara uzanmamak daha doğru olabilir. Doğumun son günlerine doğru hareket etme kapasiteniz biraz daha zayıflayacaktır. Bu dönem büyüyen karnınız eğilmenize izin vermeyebilir. Bu nedenle özellikle son aylar eğilirken zaten zorluklar yaşanacaktır.

GEBELİKTE AĞIR KALDIRMAYIN

Anne adaylarının bu dönem ağır eşyaları kaldırması önerilmemektedir. Hamileliğin sağlıklı ve normal bir şekilde ilerlemesi adına bu dönem ağır ev işlerinden uzak durmalısınız. Bu dönem kendinize bir yardımcı veya aile üyelerinden destek alabilirsiniz.

HAMİLELİKTE EĞİLMEK VE ANİ HAREKETLER NELERE YOL AÇABİLİR?

-Vücut zamanla ağırlaşmaya başlar. Eğilip kalktıkça dengeyi kaybedip düşme gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

-Midede baskı oluşturarak mide yanmalarını tetikler. Gebelikte eğilme mide asitlerinin ters yöne akışını sağlayarak reflüye sebep olabilir.

-Karın bölgesinde oluşan büyüme ile omurga ve bel bölgesinde yük hissi olabilir. Hamilelikte zayıflayan bağ dokuya zarar verebilir.

– Bu dönem baş dönmesi gibi sorunlar yaşanabileceği için yere düşüp sakatlanmalar yaşanabilir.

HAMİLELİKTE DOĞRU EĞİLME YÖNTEMİ

Hamileliğin son günlerinde özellikle eğilme anneler için işkence bir hareket haline gelebilir çünkü büyüyen karın bölgesi buna izin vermemeye başlar. Bu dönem yere eğilmeniz gerekiyorsa yavaşça dizlerinizin üzerine eğilebilir kalkarken de ellerinizden destek alarak sorunsuz bir şekilde kalkabilirsiniz.