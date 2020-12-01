Hamsinin sofraya yolculuğu

Denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonu sürüyor. Sezona bereketli palamut avı ile başlayan Karadenizli balıkçıların, bolluğu yaşanan hamsi avı ile yüzleri gülüyor.

Karadenizli balıkçılar av için zorlu bir mesai yapıyor. Gün batımına yakın teknelerle denize açılan balıkçılar, gece radardan sürüleri takip ediyor. Hamsi sürülerinin radarda belirmesi ile harekete geçen balıkçılar, ağları sessizce denize bırakıyor. Sürüyü ağın içerisine alan balıkçılar, 1 saatte ağları toplayarak tekneye çekiyor.

Güç gerektiren sürecin ardından, gece boyu birkaç deneme daha yapan balıkçılar, sabaha karşı kasa kasa hamsilerle kıyıya dönüyor.

‘Cefakar Ayaz’ balıkçı teknesiyle açıldıkları Karadeniz’de balıkçıların zorlu balık avı mesaisi görüntülendi.

HAL FİYATI İLE VATANDAŞIN ÖDEDİĞİ ÇOK FARKLI

‘Cefakar Ayaz’ teknesi kaptanı Muharrem Hamza, balık avcılığının zorlu süreçlerini anlattı:

“1 Eylül’de tekneleri denize indirdik, ekim ayının sonuna kadar her gün palamut avladık. Denizde ne istavrit vardı ne hamsi, hiç umudumuz yoktu. Palamut seyrekleşti, bizim sahillerden kayboldu, hamsi bollaştı, istavrit de ara ara avlanıyor. Hamsi öyle bol da değil.”

“Ağı serdiğimiz zaman 20-30 ton kadar sürü balık avlayabiliyoruz. Hedefimize ulaşmak için mecburen gece boyu birkaç kez ağ seriyoruz. Tüm geceyi denizin üzerinde ağ atarak geçiriyoruz. Başka balık da olmadığı için gündüzleri dinleniyor, geceleri hamsi avlıyoruz. Vatandaş çok da ucuz balık yiyemiyor, bizim hale verdiğimiz fiyatla vatandaşın ödediği ücret arasında çok fark var.”

“KOLAY İŞ DEĞİL”

Balıkçı Yusuf Sokul: “Balık sezonu başladığında bütün hayatımız denizde geçiyor. Balığına göre kimi zaman gündüz kimi zaman da gece denizdeyiz. Avın bereketine göre 2 kere, belki 4 kere ağ sererek geceyi tamamlıyoruz. Ağ toplamak gerçekten çok zahmetli ve emek istiyor. Av sezonu boyunca denizde kalıyoruz.”

Balık toptancısı Sami Öz de: “Hamsinin denizden soframıza gelmesi kolay bir iş değil. Hamsi biraz daha bol olsa da çalışan bu insanlar emeğinin karşılığını fazla fazla alsa. İlerleyen günlerde sanki daha bol olacak sabırla bekleyeceğiz.” (DHA)